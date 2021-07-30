Штам коронавірусу Дельта викликає важчі ускладнення, ніж попередні варіанти та поширюється так само легко, як вітряна віспа. Про це розповіли експерти з Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Згідно з останніми дослідженнями, здатність штаму Дельта заражати людей сягнула такого рівня, що фактично ситуацію можна порівняти з поширенням нової хвороби. Показники заразності цього варіанту фактично дорівнюють аналогічним показникам для вітрянки – однієї з найбільш поширених інфекцій у світі.

Також у документі CDC йдеться, що серед людей похилого віку існує вищий ризик госпіталізації та смерті порівняно з молодими людьми, незалежно від статусу вакцинації. За іншими оцінками, серед 162 млн вакцинованих американців на тиждень реєструється 35 тис. симптоматичних інфекцій.

За словами експерта з інфекційних захворювань Університету Джона Гопкінса Лізи Марагакіс, вакциновані особи можуть бути переносниками вірусу та заражати інших. Це трапляється рідко. Проте американські медичні органи вже змінили рекомендації щодо карантинних обмежень для вакцинованих. До них входить носіння масок та соціальна дистанція.

Нові дані про заразність штаму Дельта свідчать, що особам з груп ризику може знадобитися третя доза вакцини, щоби забезпечити надійний імунітет. Експерти наголосили, що вакцинація гарантує значний захист від вірусу.

Джерело: Washipngton Post