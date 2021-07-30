У Японії фіксується погіршення загальної ситуації з коронавірусом, у країні можуть розширити дію надзвичайного стану.

Рекордний приріст спостерігається у столиці Токіо і в префектурах Сайтама, Канагава і Тіба.

Поки що обмежувальні заходи діють лише в Токіо і Окінаві.

Очікується, що центральний уряд готується розповсюдити їх і на інші префектури. Рішення можуть озвучити вже у п’ятницю, 30 липня.

Нині на території Японії активно поширюється штам Дельта.

За даними місцевих фахівців, він є причиною близько 70% інфекцій у столичному районі Токіо.

Також порівняно з попередніми хвилями країна стикається з великою кількістю щоденних випадків захворювання, значною кількістю інфекцій серед молодих людей. Водночас відзначається менше смертей і пацієнтів з важкими симптомами, яким потрібна інтенсивна терапія.

Індійський штам коронавірусу або Дельта активно поширюється і в інших країнах світу. Погіршення епідситуації спостерігається в США, окремих державах ЄС, Росії. Випадки мутації були виявлені і в Україні.

Джерело: The Japan Times