У Японії фіксується погіршення загальної ситуації з коронавірусом, у країні можуть розширити дію надзвичайного стану.
Рекордний приріст спостерігається у столиці Токіо і в префектурах Сайтама, Канагава і Тіба.
Поки що обмежувальні заходи діють лише в Токіо і Окінаві.
Очікується, що центральний уряд готується розповсюдити їх і на інші префектури. Рішення можуть озвучити вже у п’ятницю, 30 липня.
Нині на території Японії активно поширюється штам Дельта.
За даними місцевих фахівців, він є причиною близько 70% інфекцій у столичному районі Токіо.
Також порівняно з попередніми хвилями країна стикається з великою кількістю щоденних випадків захворювання, значною кількістю інфекцій серед молодих людей. Водночас відзначається менше смертей і пацієнтів з важкими симптомами, яким потрібна інтенсивна терапія.
Індійський штам коронавірусу або Дельта активно поширюється і в інших країнах світу. Погіршення епідситуації спостерігається в США, окремих державах ЄС, Росії. Випадки мутації були виявлені і в Україні.
Джерело: The Japan Times