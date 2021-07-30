Науковці виявили простий і ефективний спосіб підтримки здоров’я жінок у постменопаузі. За їхніми даними, танці позитивно впливають на їхній загальний фізичний і психологічний стан.

Фахівці з Бразилії провели дослідження, у якому взяли участь 36 жінок у постменопаузі (середній вік – 57 років). Протягом 16 тижнів вони займалися танцями тричі на тиждень по 90 хвилин.

Результати дослідження показали, що в організмі учасників знизився рівень тригліцеридів (жирів, наявність яких збільшує ризик серцево-судинних захворювань).

Крім того, танці добре вплинули на координацію жінок.

Спостерігалися зміни з точки зору психології. Учасниці почувалися краще, у них значно підвищилася самооцінка.

Танці вважаються відносно безпечним видом фізичного навантаження. Ними можуть займатися люди майже у будь-якому віці – від малюків до пенсіонерів.

Коли людина танцює, тренуються м’язи, серцево-судинна система. Танці також заряджають позитивними емоціями, допомагають розслабитися, впоратися зі стресом і негативом.

Джерело: Menopause journal