Іще один центр масової вакцинації від Covid-19 відкриється у Києві 1 серпня.

Він розташується у ТРЦ Blockbuster Mall поблизу станції метро Почайна.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Працюватиме центр масової вакцинації з 1 серпня кожен день без вихідних. Графік його роботи: 11.00 – 21.00.

Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

У центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Наразі працюють вже понад 360 центрів у всіх регіонах України, із них 22 – в Києві.

Влада багатьох країн світу вдається до найрізноманітніших методів популяризації вакцинації, щоб спонукати громадян зробити щеплення: одні використовують примус, інші – заохочення.

В Україні анонсували план щодо навчальних закладів: школи у регіонах поза зеленою зоною карантину працюватимуть лише за умови, якщо 80% персоналу закладу вакциновані.

У Франції, щоб побувати на масових заходах, відвідати концерт або сходити у кінотеатр, потрібен спеціальний сертифікат. Для працівників охорони здоров’я і сфери обслуговування вакцинація обов’язкова. Якщо не щепитися до 15 вересня – звільнення. Готується до подібного кроку й італійська влада.

Джерело: МОЗ