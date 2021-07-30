В Ізраїлі з 2 серпня розпочнуть щеплювати третьою дозою вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Про це рішення повідомив прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет 29 липня.

У МОЗ вирішили, що третю дозу вакцини зможуть отримати громадяни старше 60 років.

– Експертна комісія Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю офіційно затвердила рекомендацію робити третій укол-бустер вакцини від Covid-19 громадянам старше 60 років. Ми починаємо національну кампанію з вакцинації третьою дозою, — заявив Беннет.

За його словами, в рамках кампанії президент Ізраїлю Іцхак Герцог першим отримає щеплення-бустер 30 липня. Також він додав, що у країні вже здійснили вакцинацію 2 тис. осіб з імунодефіцитом третьою дозою без серйозних наслідків.

– У міру просування ми будемо ділитися інформацією про вакцинацію зі світовим співтовариством, — каже він.

За даними сервісу Worldometers, станом на 30 липня загалом в Ізраїлі зафіксували понад 869 тис. випадків Covid-19. Країна займає 32 місце у світі за поширенням цієї хвороби.

Раніше про початок застосування третьої дози вакцини заявила Туреччина. Також про наміри застосувати розширену вакцинацію оголосила Угорщина.

Крім того, в Ізраїлі дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Але щеплення зможуть отримати лише ті, хто має серйозні захворювання, які можуть призвести до ускладнень Covid-19.

Джерело: The Times of Israel