В Україні дозволили в окремих випадках вакцинувати дітей від 12 років проти коронавірусу. Для щеплення використають препарат Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Рішення ухвалили з огляду на наявні наукові дослідження, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та відповідні зміни до інструкції вакцини від Pfizer/BioNTech.

Препарат Comirnaty можна використовувати для дітей від 12 років у випадках:

якщо дитина має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на Covid-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

якщо дитина з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

якщо дитина виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

якщо дитина є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19;

якщо дитина приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty та має документи на підтвердження цього.

Щоб отримати щеплення, батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря дитини. Лікар може видати один з таких документів:

медичний висновок, який підтверджує у дитини супутню патологію, зокрема онкопатологію, відсутність протипоказань до щеплення вакциною Comirnaty та містить рекомендацію провести щеплення;

довідку в довільній формі із рекомендацією провести щеплення вакциною Comirnaty після розгляду документів, які дають підстави для вакцинації:

підтвердження зміни місця проживання (об’єднання сім’ї) та виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

підтвердження участі в міжнародних заходах у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або сертифікат що підтверджує вакцинацію проти Covid-19;

документальне підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в дитині за кордоном.

У МОЗ зазначили, що потім слід зателефонувати у будь-який центр масової вакцинації або пункт щеплення та, якщо там є вакцина Comirnaty, записати дитину на імунізацію.