Коронавірус в Україні 30 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 30 липня в Україні зафіксували 2 251 869 хворих на Covid-19, а за останню добу – 962 нових випадки коронавірусу. З них дітей – 51, медпрацівників – 49.

З початку пандемії побороти захворювання вдалося 2 186 353 людям, а за добу – 504. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 52 930 пацієнтів, за останні 24 години – 14.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 488 осіб.

З початку поширення вірусу на території країни провели 11 360 926 ПЛР-тестувань, за останні 24 години – 19 397 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

м. Київ – 233 випадки;

Вінницька область – 27 випадки;

Волинська область – 14 випадків;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 69 випадків;

Житомирська область – 29 випадків;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 44 випадки;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 51 випадок;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 83 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 6 випадків;

Сумська область – 27 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 72 випадки;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 18 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 29 липня, в Україні вакцинували від Covid-19 ​150 253 людини. Одну дозу отримали 87 014 людей, повністю імунізовані – 63 239 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу – 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 938 495 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 5 376 124 щеплення.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 29 липня підтвердили 846 випадків Covid-19. Одужали за минулу добу – 510 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 25 осіб. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.