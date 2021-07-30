У Волинській області у липні зареєстрували випадок туляремії. Жінка пов’язує своє захворювання з укусом ґедзя під час випасу худоби.

Спочатку вона скаржилася на підвищення температури тіла, на третю добу з’явилися болі в суглобах, почервоніння та припухлість у місці укусу комахи, збільшилися регіональні лімфатичні вузли.

Лікарі запідозрили у жінки коронавірус, але діагноз не підтвердився. Через декілька днів стан хворої не покращився — посилився набряк, почервоніння та з’явилася болючість шкіри в місці укусу комахи, збільшилися шийні й пахвинні лімфовузли. Тому вона звернулася до хірурга і їй провели хірургічне втручання.

Потім вона вже самостійно звернулася за консультацією до лікарів інфекційної лікарні. Спеціалісти підтвердили туляремію. Нині пацієнтка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Лікар-інфекціоніст Наталія Спіцина стверджує, що туляремія – це гостра інфекційна хвороба, яке передається від тварини до людини. Хворіти можуть як люди, так і тварини. Збудник туляремії — бактерія Francisella tularensis. Основне джерело інфекції для людини — ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці, тому часто інфікуються фермери, м’ясники, заготівельники хутра, мисливці.

Деякі види комах також здатні розповсюджувати мікроорганізми через укуси тварин. Вода також може бути забруднена збудником хвороби. Туляремія не передається від людини до людини.

Симптоми: збільшення лімфовузлів, підвищення температури тіла до 38–40°C, сильний головний біль, загальна слабкість, запаморочення, порушення свідомості, біль у м’язах, нудота, блювання, почервоніння обличчя та очей.

– Якщо не лікувати це захворювання, то можуть виникнути ускладнення, які загрожують життю людини: менінгіт, енцефаліт, інфекційно-токсичний шок. Деякі з них можуть призвести до летальних випадків, тому обов’язково потрібне лікування, – каже лікар.

Лікування проводять лише в умовах стаціонару, пацієнту призначають антибактеріальну терапію. Імунітет після перенесеного захворювання виробляється на все життя.

За словами спеціаліста, у профілактичних цілях використовують живу туляремійну вакцину і через п’ять років здійснюють ревакцинацію. Тварин не вакцинують.

– Варто пам’ятати, що осінньо-зимовий період – це час, коли гризуни масово заселяються у соломі. Тому під час робіт слід користуватися респіратором, рукавицями, окулярами. Не варто вживати воду з відкритих водойм та купатися у стічних водоймах. Також обов’язково оберігати всі продукти харчування від гризунів, – наголосила Спіцина.

Основним засобом боротьби із захворюванням є дератизаційні заходи, тобто знищення гризунів та комах. Ефективно діє одночасне їх знищення на території усіх населених пунктів.

Що робити під час укусу ґедзя або овода

Під час укусу ґедзя спочатку варто зняти запалення і свербіж в місці укусу: промити водою з твердим милом, нанести антигістамінний засіб (найшвидше подіє стероїдний). Потім запобігти розвитку алергічної реакції або зняти вже розвинений набряк: прийняти разову дозу протиалергічного препарату.

А також знеболити: прийняти будь-яке нестероїдне протизапальне або знеболювальне, яке є у вас в аптечці. Детальніше про те, що робити під час укусу ґедзя або овода – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ