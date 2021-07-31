Зі зростанням числа випадків Covid-19 через заразніший штам Дельта з’являється все більше доказів того, що вакцинація запобігає важкому перебігу коронавірусної хвороби.

Одна пара з американського штату Міссісіпі показала контраст між зробленим щепленням і його відсутністю.

Дружина Алісія Болл, яка вакцинована, одужала через 10 днів. Але її нещеплений чоловік Вільям перебуває в лікарні вже 22 дні. Його лікують у відділенні інтенсивної терапії.

– Він так намагається видужати та повернутися додому… У нас багато людей, які моляться за нас. Він так багато значить для нашої сім’ї. Він камінь нашої сім’ї, – розповіла Алісія.

Вона додала, що вона і її чоловік спочатку не наважувалися вакцинуватися, але в результаті вона отримала вакцину під наглядом свого лікаря, оскільки побоювалася через свою астму.

Вона також розповіла, що її скептицизм щодо вакцинації був пов’язаний з тим, що вона не знала, наскільки сильно вірус може вплинути на неї.

– Ми просто не знали про тяжкість захворювання… Особливо цей варіант Дельта… Це ще тоді не було так близько до нашого дому, – повідомила Алісія.

Жінка сподівається, що обмін досвідом про перенесений Covid-19 спонукатиме інших людей вакцинуватися.

Зазначимо, штам коронавірусу Дельта поширюється швидше, ніж звичайний штам коронавірусу. Він також може заразити повністю вакцинованих людей, симптоми яких, як правило, легші.

Щоб не стати жертвою штаму Дельта, необхідно вакцинуватися і ревакцинуватися, радить інфекціоніст Ольга Голубовська. Відразу після вакцинації потрібно постаратися уникати людних місць, носити маску протягом першого тижня, пам’ятати про правильне харчування і здоровий сон.

Фото: CNN