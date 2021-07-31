За минулу добу в Києві підтверджено 176 нових випадків коронавірусу, таким чином з початку пандемії цю хворобу було діагностовано у 218 994 жителів столиці.

Найбільше інфікованих зафіксовано Солом’янському (45), Святошинському (35), Шевченківському (21) і Подільському (21) районах міста.

За останні 24 години 123 людини було виписано з лікарень, після того як вони змогли впоратися з хворобою, довівши загальне число одужавших до 209 341. Організм однієї особи не зміг впоратися з наслідками вірусу, таким чином загальна кількість померлих киян сягнула 5 232.

Хто захворів за добу

92 жінки у віці від 20 до 83 років;

71 осіб у віці від 19 до 84 років;

п’ять дівчат від 6 місяців до 17 років;

вісім хлопчиків від 3 до 17 років.

Крім того, 24 киянина госпіталізовано з підтвердженим діагнозом Covid-19, а ще 34 жителя столиці потрапили до лікарні з пневмоніями і підозрою на коронавірус.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: