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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

176 хворих на Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Києві за 31 липня

коронавірус

За минулу добу в Києві підтверджено 176 нових випадків коронавірусу, таким чином з початку пандемії цю хворобу було діагностовано у 218 994 жителів столиці.

Найбільше інфікованих зафіксовано Солом’янському (45), Святошинському (35), Шевченківському (21) і Подільському (21) районах міста.

За останні 24 години 123 людини було виписано з лікарень, після того як вони змогли впоратися з хворобою, довівши загальне число одужавших до 209 341. Організм однієї особи не зміг впоратися з наслідками вірусу, таким чином загальна кількість померлих киян сягнула 5 232.

Хто захворів за добу

  • 92 жінки у віці від 20 до 83 років;
  • 71 осіб у віці від 19 до 84 років;
  • п’ять дівчат від 6 місяців до 17 років;
  • вісім хлопчиків від 3 до 17 років.

Крім того, 24 киянина госпіталізовано з підтвердженим діагнозом Covid-19, а ще 34 жителя столиці потрапили до лікарні з пневмоніями і підозрою на коронавірус.

Коронавирус в Киеве за 31 июля

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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