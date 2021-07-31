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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Перша допомога при харчових отруєннях

болит живот

Влітку зазвичай частішають випадки харчових отруєнь. Коли можна допомогти собі самостійно, а коли потрібно негайно звертатися до лікаря, розказала лікар-інфекціоніст Ірина Манжелєєва.

 – Якщо маєте такі симптоми, як висока температура – 38,5 градусів і вище, блювота, діарея, діарея з кров’ю, якщо після випорожнення не стає легше, потрібно звернутися до лікаря, – радить Ірина Манжелеєва. – У разі легкої форми отруєння можна допомогти собі самостійно.

  • Насамперед потрібно відновити втрати: з блювотою і діареєю виходить багато рідини, тому треба пити. Щоб відновити водно-електролітний баланс, слід пити звичайну воду, можна із магазину, але негазовану. Газована тільки погіршить стан.
  • Можна застосувати спеціальні електролітні суміші.
  • Потім необхідно прийняти сорбент. Він збере всі токсини, що не вийшли природним шляхом.
  • При болях у животі допоможуть спазмолітики.

Якщо всі ці засоби і заходи не покращать стан – звертайтеся до лікаря. Більше ніж добу боротися самостійно з отруєнням не можна.

Коли отруїлися діти, то треба бути уважними і обережними одночасно. Зовсім маленькі не можуть сказати, що з ними відбувається, вони стають млявими, блідими, може піднятися температура. У такому випадку потрібно швидко звернутися до лікаря.

А допоки їдете до нього або чекаєте на швидку, давайте дитині багато води.

 – Відпоювання малюка – дуже важливий момент, – каже лікар. – Але це не означає, що потрібно випити чашку рідини. Напувати малюка потрібно чайними або столовими ложками через кожні 3-5 хвилин.

У кожної мами, до речі, мають бути в аптечці тести на ацетон у сечі. У випадку сильного отруєння рівень ацетону підвищується.

Що можна їсти

Після того як симптоми отруєння зникли, можна їсти рисову кашу або рисовий відвар, будь-яку кашу на воді, овочевий суп. Можна додати трішки приготованого на пару нежирного м’яса (кролика, індичку). Можна також їсти варені овочі. Однак у перші дні після хвороби не вживайте капусту та буряк. Бо в них багато клітковини, і можна спровокувати розлад шлунку. Також утримайтесь від кисломолочних продуктів.

Фото: Depositphotos

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