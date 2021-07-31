Влітку зазвичай частішають випадки харчових отруєнь. Коли можна допомогти собі самостійно, а коли потрібно негайно звертатися до лікаря, розказала лікар-інфекціоніст Ірина Манжелєєва.
– Якщо маєте такі симптоми, як висока температура – 38,5 градусів і вище, блювота, діарея, діарея з кров’ю, якщо після випорожнення не стає легше, потрібно звернутися до лікаря, – радить Ірина Манжелеєва. – У разі легкої форми отруєння можна допомогти собі самостійно.
- Насамперед потрібно відновити втрати: з блювотою і діареєю виходить багато рідини, тому треба пити. Щоб відновити водно-електролітний баланс, слід пити звичайну воду, можна із магазину, але негазовану. Газована тільки погіршить стан.
- Можна застосувати спеціальні електролітні суміші.
- Потім необхідно прийняти сорбент. Він збере всі токсини, що не вийшли природним шляхом.
- При болях у животі допоможуть спазмолітики.
Якщо всі ці засоби і заходи не покращать стан – звертайтеся до лікаря. Більше ніж добу боротися самостійно з отруєнням не можна.
Коли отруїлися діти, то треба бути уважними і обережними одночасно. Зовсім маленькі не можуть сказати, що з ними відбувається, вони стають млявими, блідими, може піднятися температура. У такому випадку потрібно швидко звернутися до лікаря.
А допоки їдете до нього або чекаєте на швидку, давайте дитині багато води.
– Відпоювання малюка – дуже важливий момент, – каже лікар. – Але це не означає, що потрібно випити чашку рідини. Напувати малюка потрібно чайними або столовими ложками через кожні 3-5 хвилин.
У кожної мами, до речі, мають бути в аптечці тести на ацетон у сечі. У випадку сильного отруєння рівень ацетону підвищується.
Що можна їсти
Після того як симптоми отруєння зникли, можна їсти рисову кашу або рисовий відвар, будь-яку кашу на воді, овочевий суп. Можна додати трішки приготованого на пару нежирного м’яса (кролика, індичку). Можна також їсти варені овочі. Однак у перші дні після хвороби не вживайте капусту та буряк. Бо в них багато клітковини, і можна спровокувати розлад шлунку. Також утримайтесь від кисломолочних продуктів.