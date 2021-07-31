Комахи, що літають, часто можуть жалити та кусати, а деякі з них особливо небезпечні. Вважається, що укус овода –‌ одна з найнеприємніших літніх пригод. Репутація у цієї комахи справді погана, але зовсім не через укуси, а тому що личинки оводів паразитують у тілі тварин та людей.

Ґедзь, родич овода, дуже схожий на нього і дійсно боляче кусає, але довготривалих наслідків від його нападу, ймовірно, не буде.

Хто такі ґедзі та оводи

Ґедзі часто бувають більшими за оводів, вони схожі на великих мух, в них дуже великі золотисті очі, прозорі або плямисті крила, є товстий хоботок, всередині якого розташовані ріжучі та колючі відростки. Самки ґедзів стають кровосмоками в період розмноження, самці безпечні.

Оводи дуже схожі на ґедзів, але зазвичай менші за розміром. Вони не жалять та не кусають, оскільки дорослі особини мають атрофований ротовий апарат. Овід небезпечний на стадії личинки. Самка відкладає яйця на тілі, часто на слизових, тварин та людини. Після того, як із яєць виходять личинки, вони проникають всередину тіла та пошкоджують м’які тканини.

Симптоми після укусу ґедзя

Перший виражений симптом –‌ раптовий сильний біль.

Чим ближче до голови був укус, тим небезпечніші можуть бути його наслідки. Найбільш небезпечні укуси ґедзів у шию та обличчя, бо вони можуть швидко викликати набряк Квінке та задуху.

Наслідки укусу ґедзя особливо важкі у дітей. Тому не залишайте дитину влітку спати на природі без захисної сітки навколо. Завжди тримайте її у полі зору на прогулянках біля води та у парках. Якщо ґедзь або овід все ж напав на дитину –‌ негайно зверніться до лікаря.

Момент укусу ґедзя швидкий та дуже болісний. Самка ґедзя вприскує в ранку слину, яка перешкоджає згортанню крові, що викликає виражену місцеву реакцію.

Надалі може розвинутись загальна алергічна реакція негайного або сповільненого типу.

Місцева реакція:

навколо місця укусу швидко утворюється набряк, почервоніння та ущільнення, які зберігаються декілька днів;

після травмування у місце укусу може доєднатись інфекція, запалення посилюється.

Загальна реакція:

підвищення температури, погане самопочуття;

алергічний набряк.

Перша допомога та лікування

Якщо ґедзь вкусив немовля –‌ негайно викличте швидку допомогу.

Швидку допомогу після укусу ґедзя також потрібно викликати людині:

із сезонною алергією в анамнезі,

астмою, порушеннями роботи легенів,

захворюваннями серця та судин,

після укусу в шию та обличчя,

після нападу двох або більше ґедзів одночасно.

Перша допомога після укусу ґедзя:

Зняти запалення і свербіж в місці укусу: промити водою з твердим милом, нанести антигістамінний засіб (найшвидше подіє стероїдний). Запобігти розвитку алергічної реакції або зняти вже розвинений набряк: прийняти разову дозу протиалергічного препарату. Знеболити: прийняти будь-яке нестероїдне протизапальне або знеболювальне, яке є у вас в аптечці.

Ґедзі також переносять туляремію та сибірську виразку, тому бажано після укусу звернутись до лікаря інфекціоніста/епідеміолога та зробити аналіз на ці інфекції.

Лікування після укусу

Зазвичай для зняття запалення в місці укусу достатньо кілька днів приймати нестероїдні протизапальні, які ви використовуєте під час підвищення температури. Вони також дають знеболювальний ефект.

Місцево можна наносити гелі та мазі проти свербежу і болю. Лікуватись після укусу ґедзя або нападу оводу краще після огляду лікаря та за його призначеннями.

Використання народних засобів може погіршити стан. Не лікуйтесь самостійно, якщо вам потрібна допомога.

Будьте уважні: якщо на вас напав овід та вприснув щось в око або ніс, потрібно обов’язково звернутись до лікаря, навіть якщо ви не відчуваєте симптомів.

Дуже болить місце укусу декілька днів?

Зазвичай навіть після найболісніших укусів комах набряк та запалення значно зменшуються за кілька днів. Антигістамінні та протизапальні знімають першу гостру реакцію, й поволі місце укусу перестає турбувати.

Якщо запалення не зменшується, стало гарячим та ще більш болить, з’явився непритаманний для шкіри відтінок –‌ обов’язково зверніться до лікаря.

Приєднання інфекції або особливо виражена реакція можуть викликати ускладнення після укусу ґедзя.