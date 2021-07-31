В Україні останнього липневого дня зафіксували 2 251 869 випадків зараження Covid-19, а за добу – 916.

Тим часом у світі на коронавірус хворіють все більше у Китаї і Японії.

З початку пандемії коронавірусу в світі, за офіційною статистикою, заразилися понад 197 млн ​​осіб, 4,2 млн з них померли. Повністю вакциновані поки лише 14,4% у світі, або 1,12 млрд осіб.

Коронавірус у світі

У Китаї – новий спалах заражень, причому вірус, можливо, прилетів з Росії.

Також у Японії темп поширення вірусу продовжує зростати: за останню добу там виявили 10743 заразилися (напередодні було трохи більше 10 тисяч).

Прем’єр-міністр оголосив надзвичайний стан ще в чотирьох префектурах.

Надзвичайний стан оголошено на територіях навколо олімпійського Токіо і в мегаполісі Осака на заході країни. Умови надзвичайного стану в Японії досить м’які і не включають, наприклад, припис сидіти вдома: влада лише рекомендують не їздити на роботу.

У самому Токіо, де надзвичайний стан було введено раніше, за останню добу виявили 3300 нових заразилися коронавірусів. У столиці зайняті 60% лікарняних ліжок, призначених для важкохворих коронавірусом.

Серед учасників і персоналу Олімпіади за останню добу знайшли 27 нових носіїв коронавірусу, і їх загальне число тепер перевищила 200 осіб. Організатори Ігор запевняють, що жорсткий карантин, відсутність уболівальників і тотальне тестування, по-перше, дозволяють продовжувати змагання, а по-друге, виключають поширення вірусу.