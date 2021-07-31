У Миколаєві виявили 4 випадки зараження штамом Дельта, що завезли з Туреччини та РФ

У Миколаєві 4 людини заразилися штамом коронавірусу Дельта.

Міський голова Миколаєва Віталій Кім заявив, що в місті тести підтвердили 4 нових випадків зараження індійським штамом коронавірусу Дельта, поширення якого в Україні спрогнозували вчені НАН.

– На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили 4 випадки небезпечного штаму коронавірусу Дельта, – написав мер Миколаєва.

За словами мера, троє хворих індійським штамом недавно повернулися з Туреччини, ще один — з Російської Федерації. Кім додав, що всі четверо відчувають себе задовільно, зараз вони знаходяться на самоізоляції.

Міський голова Миколаєва також додав, що згідно зі статистичними даними, щодня в місті COVID-19 діагностують у не менше 20 людей. Це свідчить про збільшення темпів поширення захворювання.

Щоб не стати жертвою штаму Дельта, необхідний вакцинуватися і ревакцинувати, радить інфекціоніст Ольга Голубовська. Відразу після вакцинації потрібно постаратися уникати людних місць, носити маску протягом першого тижня, пам’ятати про правильне харчування і здоровий сон.