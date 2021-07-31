З часом наша шкіра, особливо на обличчі, старіє, стає менш еластичною та сяючою. Це пов’язано з сонячним промінням, забрудненням, неправильним доглядом, шкідливими звичками та нездоровим способом життя загалом.

Спеціально до Всесвітнього флешмобу Жіночності, який відзначають з 2012 року у близько 45 країнах, лікарі-косметологи Наталія Деркач та Катерина Дудикова розповіли про те, як щодня доглядати за шкірою 40+, щоб вона якнайдовше залишалася у тонусі.

За словами Деркач, найперше, з чого варто почати – це правильне вмивання. Адже нам потрібно правильно вмиватися, щоб підтримувати pH здорової шкіри.

До щоденного догляду варто додати продукти з кислотами, щоб забезпечувати м’яку ексфоліацію (відлущування). З віком епідерміс, роговий шар шкіри потовщується, тому необхідно, щоб у неї проникали активні мікроелементи.

– Я рекомендую використовувати продукти з кислотами у літній період. Це може бути тонер для обличчя з гіалуроновою кислотою, який краще використовувати ввечері, – каже вона.

Також варто використовувати продукти з високою 15% концентрацією вітаміну С. Він здатен ефективно запобігати старінню шкіри, працює з тоном, гіперпігментацією, висвітлення шкіри та порами. Засіб може бути у формі сироватки з вітаміном С, яку краще використовувати зранку.

Важливий етап у догляді за шкірою – це зволоження. Косметолог радить у літній період використовувати гель-креми.

– Якщо ми говоримо про вікову шкіру, то також варто застосовувати сироватку з ретиноїдами. Адже вони гарно працюють зі зморшки, дряблістю шкіри, – додала Деркач.

Щоб підібрати правильний догляд, необхідно звернутися до лікаря-косметолога, дерматолога. Адже тільки спеціаліст здатен оцінити стан пацієнта та комплексно проаналізувати всі проблеми.

За словами спеціаліста, визначати точно з якого віку варто використовувати догляд саме для ейдж-шкіри чи молодої шкіри не варто. Адже зараз бренди та лікарі відштовхуються не від віку, а від проблеми.

– Тобто лікар оцінює стан шкіри та організму пацієнта загалом, і вже потім вирішує проблему. Це можуть бути зморшки, розширені пори, гіперпігментація, акне, постакне та інше, – підсумувала вона.

Водночас Дудикова додала, що людям з ейдж-шкірою необхідно також робити професійні процедури. Адже домашній догляд може перестати проносити ефект.

Лікар стверджує, що людям, з такою шкірою можна спробувати лазерну шліфовку, ботулінотерапію (особливо, якщо хочеться покращити шкіру на лобі), ліпофілінг (від нього немає ефекту обвисання шкіри, адже використовуються свої стволові клітини).

– У віці від 35-40 років не варто забувати про гормони, адже їх потрібно контролювати для того, щоб підтримувати загальний стан організму та шкіри здоровими. Обов’язково треба позбутися шкідливих звичок, харчуватися правильно та займатися фізичною активністю, – стверджує Дудикова.

Догляд за шкірою влітку

Велику увагу в різні періоди слід приділяти засобам з SPF. Улітку показник має бути значно вищим. Якщо восени та взимку достатньо позначки 8-15-20, то для сонячної погоди позначка сягатиме 30-50.

SPF – це не лише про уникнення небажаної пігментації. Сонце погано впливає на наші судини, викликає передчасне старіння, провокує гіперчутливість шкіри та алергічні реакції, призводить до гіперкератозу – потовщення клітин епідермісу, які намагаються утримати вологу в середині.

Детальніше про догляд за шкірою влітку – читайте на Фактах ICTV.