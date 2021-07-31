Малина – корисна ягода, яка містить низку вітамінів, з-поміж яких В1, В2, РР, С, а також мікро- і макроелементи – калій, залізо, марганець, цинк. Влітку можна ласувати нею досхочу, але українські господині роблять запаси й на зиму.

З-поміж популярних способів – консервування. Українки використовують традиційні рецепти, з додаванням лише малини та цукру, а також більш екзотичні, наприклад, з апельсином.

Але консервування не зберігає корисних властивостей ягоди.

За словами дієтолога Альони Юдіної, під час приготування варення високі температури руйнують вітамін С. Крім того, воно містить велику кількість цукру.

Щоб максимально зберегти користь малини, можна заморожувати ягоду – цілою чи перетертою. У такому вигляді вона містить більше корисних речовин.

Взимку її можна додавати до чаю, десертів.

Ягоди – корисні для організму людини через високий вміст вітамінів та мікроелементів. Влітку їх бажано додати до свого раціону.

Однак також варто бути обережними – немитими ягодами можна отруїтися, чим завдати шкоди організму.