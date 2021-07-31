З початку кампанії вакцинації в Україну прибуло 11 929 056 доз вакцин проти коронавірусу. Серед них – понад 4 млн доз препарату від ініціативи COVAX, 153 тис. вакцин допомоги від країн Євросоюзу та 7,6 млн доз коштом українського держбюджету.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, це означає, що до кінця літа Україна має виконати 10 млн щеплень проти Covid-19.

Цього тижня Україна прийняла 52,8 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, 430 560 препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech та 764 440 вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. Наразі наша держава приймає ще один чартер з 1,5 млн доз останнього препарату.

Повний курс вакцинації CoronaVac є підставою для в’їзду на територію низки іноземних країн. Серед них – Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет та інші держави.

За словами очільника МОЗ, вакцини проти коронавірусу розподіляють у різні області України без затримань на національному складі.

Водночас препарати, для яких потрібні умови ультрахолодового ланцюга, доставляють на наступний день після прибуття на територію України.

Першочергово такий крок допомогає зекономити витрати з українського держбюджету на логістику та зберігання лікарських засобів. Водночас вакцини мають захищати організм населення проти небезпечного захворювання.

На території України вже працює понад 350 центрів масової імунізації громадян. Майже всі підготовлені пункти вакцинації проти Covid-19 вже відкрили.