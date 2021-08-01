Що таке рак легень
Рак – захворювання, яке спричиняє необмежене та неконтрольоване утворення аномальних клітин в організмі. А рак легень – це злоякісне новоутворення, яке розвивається в легенях.
Згідно з даними МОЗ, щороку в Україні реєструють близько 13 тис. нових випадків раку легень. Чоловіки хворіють у п’ять разів частіше за жінок. Водночас рак легень є однією з небагатьох нозологій, захворюваність на яку в Україні зменшується щороку на 3-4%.
Ознаки раку легень
- кашель;
- відхаркування кров’ю або мокротинням червоно-коричневого кольору;
- задишка, біль у грудній клітці;
- слабкість;
- стомлюваність;
- втрата ваги та апетиту;
- тривале підвищення температури;
- може бути порушення ковтання;
- інфекції, зокрема бронхіт та пневмонія, не минають або повторюються.
За словами лікаря, складність полягає в тому, що на ранніх стадіях рак часто протікає безсимптомно і виявляється вже на пізніх стадіях захворювання.
Причини виникнення
- активне та пасивне тютюнопаління (близько 80% хворих на рак легенів – курці);
- вдихання різних видів хімікатів, диму та пилу;
- є або ж був контакт з радоном;
- перенесений туберкульоз легенів;
- деякі доброякісні новоутворення легенів;
- спадковість.
– Але основною причиною є тютюнопаління в будь-якому вигляді. Сюди входять сигарети, трубка, кальян та будь-які інші продукти (або будь-які інші продукти тютюнової промисловості), – зазначила спеціаліст.
Також не варто забувати про продукти нагрівання тютюну. З погляду ризику для здоров’я їх вплив не менш агресивний.
Враховуючи це, у зоні ризику: курці (також і пасивні), люди, які працюють в умовах запиленості й загазованості, в контакті з радіоактивними речовинами (за недотримання техніки безпеки), люди, чия робота пов’язана з вдиханням шкідливих речовин, пацієнти з доброякісними новоутвореннями легенів, а також ті люди, чиї кровні предки хворіли на рак легенів.
Методи діагностики
Якщо у вас виникли вищеперераховані симптоми, або ж ви перебуваєте у зоні ризику – слід звернутися до лікаря та проходити планові обстеження. Варто пам’ятати, що раннє виявлення раку легень допоможе вчасно розпочати лікування.
Коротченко стверджує, що діагностика раку починається з клінічного обстеження пацієнта, ретельного збору анамнезу хвороби і життя. Основний метод такої діагностики – рентгенологічне дослідження. Для уточнення діагнозу використовується комп’ютерна томографія (КТ). Апарат сканує тіло та використовує низькі дози випромінювання для детального зображення легень.
Також пацієнт повинен здати цитологічне дослідження мокротиння та зробити бронхоскопію з біопсією.
– Найсумніше те, що під час профілактичних оглядів виявляється всього до 20% випадків раку легень, а причина у тому, що люди зневажливо ставляться до свого здоров’я. Адже ефективність рентгенологічного методу є високою, – додала пульмонолог.
Лікування раку легень
Лікування раку легень в Україні здійснюється в установах онкологічного профілю. Для того, щоб пацієнт одужав, використовуються такі методи лікування:
- хірургічний;
- променева терапія;
- хіміотерапія.
– Чим раніше виявлено захворювання і чим раніше розпочато лікування раку легенів, тим воно ефективніше й менш затратне і фінансово, й емоційно. А про вартість лікування говорити складно. Це стосується будь-якої форми раку, – зазначила вона.
Профілактика
Щоб запобігти виникненню раку легень, слід щороку проходити рентгенологічне дослідження органів грудної клітки, особливо про це варто пам’ятати тим, хто перебуває у зоні ризику. Також лікар радить робити клінічний аналіз мокротиння один раз на шість місяців людям з хронічним кашлем.
Під час роботи зі шкідливими речовинами не варто забувати про засоби індивідуального захисту, адже їх використання зменшує ризик виникнення хвороби.
Також необхідно боротися з курінням. Адже сигаретний дим, який заповнює закриті приміщення, містить понад 4 тис. хімічних речовин, з яких принаймні 250 – шкідливі, а понад 50 викликають рак. Так само уникайте пасивного куріння. Дотримуйтесь здорового способу життя і регулярно проходьте профілактичні обстеження.