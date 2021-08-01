День боротьби з раком легень: як вчасно виявити захворювання та запобігти виникненню

Міжнародний день боротьби проти раку легень відзначають 1 серпня. Цього дня слід задуматися про своє здоров’я та згадати, коли востаннє ви перевіряли свій організм.

Рак легень є одним із найпоширеніших видів раку в усьому світі й, зокрема, в Україні. Лікар-пульмонолог Ольга Коротченко розповіла, як запобігти раку легень та вчасно виявити хворобу, щоб збільшити шанси на одужання.