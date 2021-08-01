З 1 по 7 серпня традиційно проходить Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Про те, наскільки важливе материнське молоко, особливо у розпал пандемії Covid-19, Фактам ICTV розповіла засновниця Національного руху на підтримку грудного вигодовування Молочні ріки України Ксенія Соловей.

Грудне молоко – звичайна їжа немовляти, яка легко засвоюється і містить всі необхідні для розвитку та зростання компоненти.

Материнське молоко – ще й найкращий захисник дитячого організму від мікробів, які оточують і атакують нас щомиті. Цей дивовижний продукт, створений природою, на кілька місяців стає єдиним джерелом поживних речовин, що надходять до організму малюка. Ось чому так важливо налагодити грудне вигодовування з перших хвилин життя.

Щоправда, реклама молочних сумішей стверджує, мовляв, вони містять усе, що є в грудному молоці. Але це не так.

– Якщо говорити про альтернативу материнському молоку, то її немає, – стверджує Ксенія Соловей. – Саме молоко матері – це дивовижна субстанція, яка здатна забезпечити повноцінне харчування і ефективний захист немовляти. Все інше – це низькоякісний продукт.

Дійсно, чи може молочна суміш, вироблена у промислових умовах, захистити конкретного малюка від тих мікробів, які опинилися на його тільці? Ніколи. Бо невидимі датчики організму мами, що бере на руки своє немовля, цілує його і обіймає, зчитують всю інформацію про патогени, і її внутрішня хімлабораторія одразу ж починає готувати для нього молоко із відповідним захистом.

– Щороку вчені відкривають все нові й нові складові материнського молока, – говорить Ксенія Соловей. – А виробники сумішей запізнюються і не можуть дати все, що є в грудному молоці.

Зовсім недавно відкрилася інформація, що материнське молоко містить стовбурові клітини. Вони максимально підтримують здоров’я дитини, відіграють важливу роль у його подальшому розвитку.

Тому, скільки б часу жінка не годувала свою дитину – місяць, два, рік або більше, вона тим самим обдаровує його найдорожчим, що може бути – здоров’ям.

– Не слухайте нікого, хто вмовляє вас залишити годування з якихось причин, – радить Ксенія. – Навіть якщо ви годували рік, і вам твердять, що у молоці вже немає нічого поживного, не вірте. У молоці завжди є вітаміни, мікроелементи та захисні фактори, а після року годування воно стає ще ціннішим.

Підростаючи, діти починають досліджувати навколишній світ. Вони все пробують на зуб, тягнуть до рота руки, граючи в пісочниці, пробують на смак пісок. Хтось від цього непритомніє. Але нічого страшного немає. Адже, якщо мама годує дитину грудьми, дитя під надійним захистом.

У процесі росту малюка склад молока змінюється. Після шести місяців ми починаємо давати прикорм, і грудне молоко вже не є основною їжею. Так воно і не повинно бути нею, адже вже є інші продукти. Але ще якийсь час до 1/3 поживних речовин малюк отримуватиме саме із грудного молока.

– І не повинно бути таких ситуацій, коли вам радять зупинити годування грудьми, щоб малюк почав їсти тверду їжу, – говорить Ксенія Соловей. – Якщо малюк не хоче їсти прикорм, його потрібно навчити. Відмовлятися ж від годування грудьми – це помилка.

Годування грудьми і Covid-19

Якщо мама захворіла на коронавірус, це не привід відлучати дитину від грудей або ізолювати її. За легкого перебігу хвороби достатньо дотримуватися загальних правил: носити маску, мити руки, використовувати антисептик. Бажано з 80% спирту.

Через молоко Covid-19 не передається

Якщо маму госпіталізували, то потрібно організувати зціджування і передачу молока додому. Це складно, але слід спробувати.

Зрозуміло, що треба забезпечити стерильний посуд, чистоту рук. Головне, щоб молоко продовжувало вироблятися. Якщо у мами будуть сили, зціджувати треба кожні три години, але можна й кожні шість. Навіть раз на день – теж добре.

Якщо мамі призначили будь-які препарати, треба попередити лікаря, що вона годує, і підібрати ліки, дозволені під час годування груддю. Уточнити, які лікарські засоби поєднуються з грудним вигодовуванням, можна на сайті.

Домашні ж повинні забезпечити годування малюка. Це може бути і пляшечка, але краще ложка, чашка, годування з пальця. Тому що можлива ситуація, що дитина не візьме груди після повернення мами з лікарні.

Якщо немає можливості доставляти мамине молоко, подумайте про донорське. Це в першу чергу. І тільки потім – про суміші.

Якщо лактація все ж припинилася, то все можна повернути. Вірте у це. Фахівці з грудного вигодовування завжди можуть прийти на допомогу.

Головне, це підтримка мами і допомога оточення.

Годування й вакцинація

На вагітних і жінках, що годують грудьми, звичайно, ніхто не перевіряв вакцини. Але якщо Covid-19 не передається через молоко, то жінки цілком можуть вакцинуватися. Тим більше, якщо вони працюють і перебувають у зоні ризику: медики, вчителі.

Цінність грудного молока важко переоцінити. Причому як для матері, так і для немовляти. Але якщо про безсумнівну користь грудного молока практично не сперечаються, то з приводу часу припинення грудного вигодовування єдиної думки у суспільстві поки немає. Кожна жінка повинна вирішувати сама, скільки їй годувати своє дитя.