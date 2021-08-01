За минулу добу в Києві підтверджено 86 нових випадків коронавірусу, таким чином з початку пандемії цю хворобу діагностували у 219 080 жителів столиці.

За останні 24 години у місті 2 836 українців пройшли повний курс вакцинації проти небезпечного захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: