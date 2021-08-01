Станом на ранок 1 серпня, за останню добу в Україні зафіксували 484 нових випадків коронавірусу (з них 16 дітей та семеро медичних працівників). За весь період пандемії 2 253 269 українців захворіли на Covid-19.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у столиці (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

За минулу добу госпіталізували 473 українців, шестеро людей померли, проте 131 громадянин зміг подолати небезпечне захворювання.

За весь час пандемії в Україні 2 253 269 осіб захворіли на Covid-19, 52 951 людина померла від хвороби, однак 2 186 994 людей змогли одужати від коронавірусу.

За добу провели 13 745 ПЛР-тестувань (серед них методом ІФА – 2 676 осіб, експрес-тестами – 10 029 людей). Загалом з початку пандемії провели 11 395 330 тестувань на наявність захворювання.

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