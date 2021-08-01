Джерело води у всі часи було місцем, де збиралися люди: напитися, набрати води, напоїти коней, худобу. Пізніше почали будувати фонтани – у садибах, парках, біля архітектурних споруд. Але фонтан завжди мав і має прикладне застосування. У сучасних містах передусім він очищує повітря, зволожує його, і тільки потім – прикрашає.

Як приємно у спекотний день опинитися біля фонтану, який б’є струменями води вгору, що потім водоспадом падають донизу. Іноді так і хочеться пірнути у прохолоду, побризкатися, умити обличчя.

Та чи можна це робити у міських фонтанах?

– Категорично не можна, – попереджає лікар-терапевт Марина Єріна. – Вода у фонтанах не очищується, не дезінфікується, у них купаються і п’ють собаки, птахи, безхатченки. У воді фонтанів живе безліч збудників важких хвороб: ентеровірусні інфекції, різноманітні кишкові інфекції, збудники шкірних захворювань, менінгіту, гепатиту А, черевного тифу.

Якщо ви потрапили у фонтан, скоріше вимийте під проточною водою тіло. Краще, якщо ви помиєтеся з милом.

У місцях скупчення людей завжди багато міських птахів: голубів, горобців, ворон. Вони шукають залишки їжі, одночасно, пролітаючи над фонтаном, “бомблять” його своїм послідом, у якому є й глисти, і збудники інфекційних хвороб. Все це розчиняється у воді, яка змінюється не так часто, як нам здається.

Отже, якщо на шкірі у людини є мікротріщинки (а вони є завжди), то через них до організму потраплять стафілококи, стрептококи та інші мікроорганізми.

Дощі несуть у фонтан весь бруд і пил, що є в повітрі великих міст. Отже, у ньому накопичуються солі важких металів, сажа. На відміну від природної водойми, фонтан не самоочищається.

Увесь цей бруд відкладається на дні фонтану, і воно стає слизьким. А відтак на ньому можна послизнутися і впасти, отримавши травму. Якщо вдаритися головою, то можна навіть на якусь мить втратити свідомість і захлинутися.

Якщо фонтан підсвічується – не виключена й електротравма.

Тому користуйтеся можливістю вдихати вологе, прохолодне повітря поруч із фонтаном, отримуйте естетичну насолоду від його краси, але не заходьте у нього, не вмивайтеся там, і не пийте із нього.

Наразі налічується більше 70 типів ентеровірусу. Найбільш поширені Есно, Коксакі А і В, 68, 69, 70, 71 типи ентеровірусів. Найчастіше вони активні влітку.