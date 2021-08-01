Щороку з інфарктом міокарда зіштовхується близько 50 тис. українців. Смертність від цієї хвороби доволі висока. У людей, у яких інфаркт виникає вдруге, смертність практично 40-50%. Тобто кожна друга людина помирає після серцевого нападу.

Лікар-кардіолог Наталя Іванюк розповіла Фактам ICTV про симптоми інфаркту міокарда та як правильно надати першу допомогу, щоб врятувати життя людині.

Що таке інфаркт

Інфаркт – ускладнення ішемічної хвороби серця. За словами лікаря, це стан, коли в судинах людини відкладаються холестеринові бляшки. Якщо вони досягають великого розміру, то можуть перекривати просвіт судини, яка потім розривається та повністю закупорює артерію.

Таким чином порушується кровообіг серцевого м’яза, тобто певна частина серця не отримує кисень та поживні речовини разом з кров’ю, що призводить до відмирання частини органа.

Найпоширеніша причина інфаркту – це стеноз або звуження судин.

У зоні ризику:

люди з надлишковою вагою, ожирінням;

чоловіки старше 60 років;

жінки старше 50 років, які переходять у стадію менопаузи;

люди, які не мають адекватних фізичних навантажень;

люди з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом, ішемічною хворобою, онкологією;

люди, які вживають наркотики, курять;

люди, які неправильно харчуються, вживають продукти, які містять холестерин.

Симптоми інфаркту міокарда

– Основний симптом початку інфаркту – це “грудна жаба”, тобто стенокардія. Це різкий біль за грудиною. Може відчуватися здавлювання, стискання, – стверджує лікар.

Біль може тривати протягом п’яти хвилин. Якщо ж за цей час він не проходить, то це вказує на прояв стенокардії. За словами спеціаліста, пацієнти описують цей стан, наче на груди поклали важкий предмет, цеглу, бетонну плиту.

Біль також може поширюватися на ліве плече, руку, лопатку, ліву частину тіла, шию, нижню частину щелепи, передпліччя. Але бувають і некласичні симптоми інфаркту, коли може боліти живіт, під лопатками, спина. На це потрібно звертати увагу.

Вона наголосила, якщо симптоми не проходять протягом п’яти хвилин, то варто одразу звернутися до лікаря.

Також людина відчуває слабкість, запаморочення, пітливість, нудоту, задишку, може знизитися тиск.

Перша допомога під час інфаркту

– Під час інфаркту в жодному разі не можна зволікати. Навіть якщо ви відчули ці симптоми вперше і не впевнені, що це стенокардія, слід терміново викликати швидку допомогу за номером 103. Особливо, якщо ви самі вдома. Заборонено сідати за кермо у такому стані, їхати самотужки у лікарню. Краще вдома одразу відкрити вхідні двері, щоб швидка змогла потрапити у помешкання, якщо ви втратите свідомість, – розповіла Іванюк.

Поки швидка в дорозі, цей час можна використати для надання собі або ж іншій людині першої допомоги:

під язик потрібно покласти 0,5 г нітрогліцерину , який розширює артерії;

, який розширює артерії; потім слід розжувати 0,25 г аспірину , який розріджує кров;

, який розріджує кров; необхідно лягти так, щоб голова була вище ніг. Зігнути ноги у колінах, щоб серцю було легше працювати;

відкрити вікно, щоб було свіже повітря, та звільнити шию, щоб не було сильної задишки.

– Чим раніше ви вип’єте ці препарати після виникнення симптомів, тим меншою буде вірогідність виникнення інфаркту. Адже цей стан не виникає одразу. Є період, коли вона тільки починається, потім відбувається і закінчується. Тому якщо ми одразу на етапі стенокардії зробимо всі необхідні дії, то інфаркт може не настати, – зауважила кардіолог.

Лікування інфаркту

В українських протоколах лікування вказано: якщо пацієнт з інфарктом потрапляє у лікарню, то протягом 2-3 годин від початку симптомів, йому роблять перші аналізи. Цей час називають терапевтичним вікном.

Читайте Опубліковано список безкоштовних послуг при інфаркті та інсульті

Пацієнта з цією хворобою одразу треба транспортувати у кардіо-хірургічну лікарню, де спеціалісти зможуть зробити всі дослідження та визначити причину інфаркту.

– Насамперед пацієнту роблять електрокардіограму, УЗД серця, також роблять аналіз крові, який вказує на початок інфаркту. Найголовніше дослідження, яке роблять після вищеназваних – це коронароангіографія. Прилад, який здатен зробити цей аналіз, є тільки у спеціалізованих кардіологічних лікарнях, тому важливо одразу вести пацієнта саме туди, – додала вона.

За допомогою коронароангіографії лікарі можуть визначити місце, де відбулася закупорка судин. Таким чином лікарі одразу розуміють, як можна допомогти пацієнту. Після визначення місця закупорки, медики виконують стентування. Тобто в проблемне місце імплантують спеціальну металеву пружину (стент), яка розкриває артерію, таким чином кровопостачання відновлюється.

Якщо ж пацієнт не отримав відповідну першу допомогу й інфаркт вже стався, то пацієнта лікують крапельницями й таблетками протягом 21 дня. А потім хворому однаково необхідно робити коронарографію. За словами лікаря, це набагато гірше, адже після нападу певна частина серця вже не працює.

У такому випадку погіршується якість життя пацієнта, виникають нові ризики повторного інфаркту та виникнення інших хвороб, адже серце після перенесеного інфаркту працюватиме не на 100%.

Профілактика інфаркту

Спеціаліст стверджує, що не потрібно чекати моменту, коди з’являться певні симптоми. Кожного року необхідно робити кардіо-чекап організму:

ліпідограма (аналіз крові, що дозволяє дізнатися, в якому стані перебуває жировий (ліпідний) обмін в організмі, до нього входить показник холестерину та його фракції);

ЕКГ (цей метод дає можливість з великою точністю говорити про локалізацію вогнищевих змін міокарда);

ЕХО-КГ (ультразвукове дослідження серця, яке дозволяє оцінити розміри серцевих порожнин та стінок, стан клапанів, напрямок та швидкість внутрішньосерцевого потоку крові);

консультація лікаря-кардіолога (дасть висновок після результатів обстеження, рекомендації, які необхідні для вашого організму, та за необхідності призначить лікування).

Також для здорової людини необхідно вимірювати тиск приблизно три рази на місяць, контролювати свій пульс, вести щоденник харчування.

Крім того, необхідно займатися спортом, слідкувати за своєю вагою, не вживати наркотики та не палити.

Лікарі попереджають, що після перенесеного коронавірусу важливо слідкувати за своїм організмом, адже є ризики виникнення інфаркту. Також можуть виникнути проблеми з серцево-судинною системою загалом.