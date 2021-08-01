Станом на вечір неділі, 1 серпня, в світі було зафіксовано 197 979 500 випадків коронавірусу, з них 4 218 149 випадків смерті інфікованих. За останню добу були виявлені 392 541 заражений, та 6 661 померлий.

Аналітик Євгенія Істребіна попереджає, що штам Дельта небезпечніше за версію, що не мутувала, оскільки в цілому вражає дітей та підлітків від 10 до 19 років.

Коронавірус в Україні

За минулі 24 години в Україні зареєстровано 484 нових випадки коронавірусу, 16 з яких – діти, а ще сім – медпрацівники. При цьому п’ятеро осіб померли від небезпечної хвороби.

Найбільша кількість підтверджених випадків фіксувалася в столиці (86), а також Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Водночас очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що до України надійшло вже майже 12 млн доз вакцини від Covid-19 різних виробників, зокрема понад 4 млн доз, що були передані в рамках міжнародної ініціативи COVAX, а 7,6 млн доз було придбано за рахунок українського держбюджету.

За планами МОЗ, до кінця літо буде вакциновано вже 10 млн українців, проте імунізація дітей поки не планується. У пріоритеті введення щеплень людям старшого віку та громадянам, чиї професії належать до групи ризику.

У Міносвіти оптимістично оцінюють ситуацію та готові знову, в разі потреби, перейти на дистанційне навчання.

Коронавірус у світі

Нові спалахи коронавірусу зафіксовано в Китаї та Японії. Зокрема, в одному тільки Токіо за 24 години заразилися понад 3 тис. осіб, а на всій території країні – близько 10 тис.

Прем’єр-міністр країни оголосив надзвичайний стан в декількох префектурах, зокрема в Токіо, де зараз проходять Олімпійські ігри, а також у великому мегаполісі Осака, що на заході країни.

У Китаї новий спалах пов’язують із завезенням вірусу з території Російської Федерації.

Крім того, невідомі хакери атакували комп’ютерні мережі компаній із запису на вакцинацію від Covid-19 в італійській області Лаціо.

Місцева влада заявила, що кібератака була надзвичайно сильною та повністю паралізувала можливість записатися на вакцинацію в цьому регіоні.

Правоохоронні органи вже почали розслідування, мета якого з’ясувати, хто саме відповідальний за хакерську атаку.