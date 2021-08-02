Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої вакцини для ЄС: контракти вже переглянуто

Фармацевтичні компанії Pfizer та Moderna вирішили підвищити закупівельну вартість вакцин від коронавірусу для країн Європейського Союзу.

Відповідну інформацію наводить видання Financial Times з посиланням на укладені контракти.

Зокрема, препарати від Pfizer подорожчали на чверть – c 15,5 до 19,5 євро, а Moderna на 12% – з 19 до 21,5 євро за дозу. При цьому ЄС погодився закупити щеплення за новими прайсами.

Повідомляється, що угоди, які укладені на поставку до 2,1 мільярда доз, було переглянуто після завершення третьої фази випробувань.

Вона довела, що мРНК-вакцини ефективніші за дешеві векторні препарати, розроблені компаніями AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що Україна вже отримала понад 12 мільйонів доз вакцини різних виробників.

Зокрема, 7,6 млн доз закупили за рахунок держбюджету, ще близько 4 млн доз препарату були отримані в рамках ініціативи COVAX і ще 153 тис. – в якості допомоги від країн ЄС.

При цьому Ляшко висловив надію, що до кінця літа імунізацію пройдуть понад 10 млн українців.