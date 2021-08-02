У серпні в Україні традиційно починається сезон кавунів. Цей плід корисний для організму людини, однак можуть бути певні ризики для здоров’я.

У МОЗ України розповіли, чим корисні кавуни та за яких умов варто обмежити їхнє вживання.

Користь кавуна

містить 19 вітамінів та 11 мінералів;

багатий лікопеном, який має антиоксидантні, онкопротекторні та протизапальні властивості, зменшує ризик тромбоутворення;

у ньому утворюється закис азоту NO, він позитивно впливає на тонус судин та гладеньких м’язів;

корисний для спортсменів, адже зменшує больові відчуття у м’язах після тренування;

його варто додати до раціону людям з атеросклерозом, гіпертензією, жінкам у період менопаузи.

Шкода кавуна

через бактеріальні збудники може спровокувати отруєння, варто бути обережними з надбитими чи надрізаними плодами;

людям з надлишком калію у крові не варто захоплюватися кавунами, через високий вміст цього елементу продукт може завдати шкоди;

хоча цукрів у кавуні небагато (лише 60 г на літр м’якоті), все одно треба пам’ятати про підйом рівня глюкоз;

вміст нітратів, у невеликих дозах вони не загрожують людині (за даними ВООЗ, рекомендованою денною дозою нітратів є 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини з вагою 60 кг).

Загалом фахівці рекомендують під час харчування дотримуватися принципу балансу.

Кавуни – найкорисніші саме у сезон дозрівання, але не варто занадто захоплюватися споживанням цього корисного плоду.