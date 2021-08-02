Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

19 вітамінів та 11 мінералів. Користь кавуна та кому він не рекомендується

Як правильно обрати кавун

У серпні в Україні традиційно починається сезон кавунів. Цей плід корисний для організму людини, однак можуть бути певні ризики для здоров’я.

У МОЗ України розповіли, чим корисні кавуни та за яких умов варто обмежити їхнє вживання.

Користь кавуна

  • містить 19 вітамінів та 11 мінералів;
  • багатий лікопеном, який має антиоксидантні, онкопротекторні та протизапальні властивості, зменшує ризик тромбоутворення;
  • у ньому утворюється закис азоту NO, він позитивно впливає на тонус судин та гладеньких м’язів;
  • корисний для спортсменів, адже зменшує больові відчуття у м’язах після тренування;
  • його варто додати до раціону людям з атеросклерозом, гіпертензією, жінкам у період менопаузи.
Читайте
Постійно хочеться їсти. Причини та як із цим боротися

Шкода кавуна

  • через бактеріальні збудники може спровокувати отруєння, варто бути обережними з надбитими чи надрізаними плодами;
  • людям з надлишком калію у крові не варто захоплюватися кавунами, через високий вміст цього елементу продукт може завдати шкоди;
  • хоча цукрів у кавуні небагато (лише 60 г на літр м’якоті), все одно треба пам’ятати про підйом рівня глюкоз;
  • вміст нітратів, у невеликих дозах вони не загрожують людині (за даними ВООЗ, рекомендованою денною дозою нітратів є 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини з вагою 60 кг).

Загалом фахівці рекомендують під час харчування дотримуватися принципу балансу.

Кавуни – найкорисніші саме у сезон дозрівання, але не варто занадто захоплюватися споживанням цього корисного плоду.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка