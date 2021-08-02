День Незалежності Україні громадяни відзначатимуть 24 серпня. Проте у Міністерстві охорони здоров’я країни побоюються, що масове святкування може призвести до збільшення кількості хворих на Covid-19.

Так, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу на Всеукраїнському форумі Україна 30 закликав якомога більше заходів, які присвячені цьому святу, проводити на свіжому повітрі. Адже так зменшується ризик інфікуватися коронавірусом.

Крім того, у МОЗ закликали українців під час святкування Дня Незалежності дотримуватися певних правил:

утриматися від відвідування заходів у разі виникнення респіраторних симптомів (кашель, нежить біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла тощо);

утриматися від відвідування, якщо людина перебуває у групі ризику і є ймовірність тяжкого перебігу Covid-19;

дотримуватися фізичної дистанції, гігієни рук та носити захисні маски, що закривають ніг та рот на території усіх місць загального користування, де проводять святкування, окрім випадків прийому їжі та напоїв;

не вживати алкогольних напоїв, адже у стані сп’яніння людина менше схильна до дотримання заходів з профілактики інфікування.

– Алкоголь – це зло сааме по собі. І вживання його у великій кількості ставить під сумнів чіткі протиепідемічні норми. Тому ніякого алкоголю під час проведення свята. Хіба що трішки з родиною після усіх заходів, – додав Ляшко.

За його словами, святкування Дня Незалежності України пройде безпечно не тільки з силового боку, але й з епідемічного теж.

Також міністр закликав українців вакцинуватися від коронавірусу, адже у країні поширюється штам Дельта. За липень у країні зробили 2 917 636 щеплень від Covid-19. Це майже на 250 тис. більше, ніж за всі попередні місяці кампанії разом. А до кінця літа у міністерстві планують зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень.