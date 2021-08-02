За участі Центру громадського здоров’я в Україні вперше проведено дослідження щодо кількості антитіл у населення країни до SARS-CoV-2, який є збудником Covid-19.

За попередніми результатами, не менше 40% українців мають антитіла до SARS-CoV-2.

Так, у червні-липні 2021 року у 40,5% учасників дослідження були виявлені антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2.

Це свідчить про те, що, імовірно, загалом в Україні цей показник становить від 39,3% до 41,7%.

Фактично, людей, що були інфіковані, значно більше. Результати такого дослідження залежать від низки факторів:

частина людей після інфікування не має антитіл до RBD-домена S1-протеїну, але має антитіла до інших білків — це буде додатково оцінено в рамках дослідження;

у частини людей, які хворіли на Covid-19, вони могли зникнути на момент дослідження;

рівень антитіл міг бути занадто низьким, щоб тест-система його виявила.

Планується підготувати повний звіт про результати дослідження у вересні 2021 року.

Наявність антитіл свідчить про те, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Антитіла не гарантують імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2. Їхня наявність не може бути підставою для відмови від вакцинації. Наразі невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту від Covid-19, та як довго вони зберігаються.

Збір даних відбувався з 7 червня до 9 липня 2021 року в усіх регіонах України. Працювало 54 мобільні бригади, що опитували українців про захворювання на Covid-19, про дотримання протиепідемічних заходів, проводили забір крові.

Усього було залучено 154 інтерв’юери, 168 медичних працівників, 87 працівників і волонтерів Червоного Хреста. До дослідження зразків крові долучилися 129 закладів охорони здоров’я.

Опитано та зібрано для аналізу зразки крові від 6 398 здорових дорослих людей, обраних випадковим чином. Третина учасників дослідження проживає в сільській місцевості, третина — в обласних центрах, ще третина — в інших містах і селищах міського типу.

На відсутність антитіл після Covid-щеплення впливають кілька чинників. Перший і найпоширеніший з них – це неправильний аналіз.

Джерело: Центр громадського здоров’я.