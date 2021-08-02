В Україні за липень зробили 2 917 636 щеплень від коронавірусу. Це майже на 250 тис. більше, ніж за всі попередні місяці кампанії разом.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах. Він закликав українців не відкладати щеплення, адже штам коронавірусу Дельта вже поширюється у країні.

– Закликаю не відкладати щеплення на “після відпустки” чи “після свят”! Штам Дельта вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті, – зазначив він.

Ляшко стверджує, що до кінця літа у міністерстві планують зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень від коронавірусу. Тобто необхідно збільшити охоплення, яке було у липні, у 1,5 рази.

Він нагадав, що записатися на вакцинацію від Covid-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу.

Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні. Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами можна знайти за посиланням.

За добу, 1 липня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 38 080 людей. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані – 10 672 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб.

Джерело: Віктор Ляшко