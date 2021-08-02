Підлітки нерідко страждають від самотності, через це батьки мають частіше цікавитися їхнім життям, не боячись бути нав’язливими чи занадто турботливими.

Про це пише американський психолог Джон Даффі на сайті CNN.

– Може здатися, що ваші діти спілкуються зі своїми друзями особисто чи в інтернеті, але, згідно з тим, що я безпосередньо чую, існує епідемія самотності серед підлітків, – зазначив Джон Даффі.

За його словами, вони намагаються ухилитися від батьківського радара, але часто потребують того, щоб їх перевіряли.

– Мені сказали, що використання випадкових зустрічей і мережевих зв’язків не задовольняє їхні соціальні потреби, – додає фахівець.

Читайте Названа несподівана небезпека самотності

Як зазначає експерт, внутрішнє життя дітей складне, і через те, що вони порівнюють себе з іншими, вони часто сумують.

– Наші діти також відчувають емоційні труднощі. Більше, ніж будь-коли раніше, страждають від депресії і занепокоєння, оцінюючи себе негативно, так, як вони вважають, говорять про них інші. Перегляд змінених у цифровому вигляді зображень їхніх однолітків, що насолоджуються життям у мережі, погіршує їхню невпевненість. Поєднання цих факторів часто викликає у наших дітей почуття пригніченості, – пояснює психолог.

Читайте Як вберегти дітей від закликів до самогубства у соцмережах

Як зазначає він, попри зовнішній протест, агресію і неприйняття, діти потребують спілкування, підтримки своїх батьків.

Тому потрібно навідуватися до них в кімнату, наприклад, перед сном, приділяти знаки уваги, цікавитися справами у школі, з друзями, проводити дозвілля разом.