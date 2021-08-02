У Краснодарському краї, що у Росії, 12-річна школярка стала сиротою після смерті майже усіх близьких родичів. Інцидент стався після того, як батькові, матері та бабусі дитини ввели першу дозу вакцини від коронавірусу.

Після щеплення у них підвищилася температура, і 16, 23 і 26 липня всі троє померли. Поки офіційна причина смерті невідома. Проте, ймовірно, батько, матір та бабуся хворіли на цукровий діабет.

Опікунство над Аріною Колесниковою, яка стала сиротою, вирішила оформити її тітка.

У Федеральній службі з нагляду у сфері охорони здоров’я Російської Федерації повідомили про дослідження та перевірку причин смерті людей. Нині у Росії застосовують вакцини від Covid-19 лише вітчизняного виробництва – Супутник V, ЕпіВакКорона та КовіВак.

Чому Спутник V не використовують в Україні

В України є дві причини, щоб відмовитися від використання російської вакцини Спутник V. Перша – вона не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень. Друга – Україна не може використовувати вакцину країни, з якою триває військовий конфлікт.

Детальніше про те, чому Україна не використовує вакцину Спутник V – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Фонтанка