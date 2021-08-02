За минулу добу у Києві підтверджено 62 нових випадки коронавірусу, з початку пандемії цю хворобу діагностували у 219 142 мешканців столиці.

За останню добу зафіксували два летальних випадки від небезпечного захворювання, загалом 5 235 киян померли від ускладнень коронавірусу.

Водночас за добу 48 мешканців столиці змогли подолати небезпечне захворювання. За весь період пандемії в Україні 209 427 киян одужали від коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: