За минулу добу у Києві підтверджено 62 нових випадки коронавірусу, з початку пандемії цю хворобу діагностували у 219 142 мешканців столиці.
За останню добу зафіксували два летальних випадки від небезпечного захворювання, загалом 5 235 киян померли від ускладнень коронавірусу.
Водночас за добу 48 мешканців столиці змогли подолати небезпечне захворювання. За весь період пандемії в Україні 209 427 киян одужали від коронавірусу.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.