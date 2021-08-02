В Україні триває п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. Це останній етап у національному плані імунізації населення, коли отримати щеплення можуть усі охочі.

В інформаційній системі для пацієнтів Helsi повідомили, що станом на 2 серпня українці, які отримали два щеплення від коронавірусу, можуть відвідати 20 країн Європейського Союзу за наявності міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Під час в’їзду у країну необхідно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою. Усі повністю вакциновані препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Spikevax від Moderna або ж AstraZeneca можуть потрапити до таких країн:

Франція;

Іспанія;

Швеція;

Німеччина;

Фінляндія;

Італія;

Румунія;

Греція;

Литва;

Латвія;

Хорватія;

Боснія і Герцеговина;

Словаччина;

Швейцарія;

Молдова;

Туреччина;

Словенія;

Чорногорія;

Люксембург.

Якщо ж вакцинація була проведена CoronaVac, то громадяни України можуть подорожувати до усіх перелічених вище країн. Проте є виключення: Франція, Румунія, Литва, Латвія, Хорватія та Люксембург.

Крім того, до Данії, Албанії та Нідерландів дозволяють в’їжджати без Covid-сертифікатів. Список країн, до яких можна подорожувати постійно розширюється.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу через поширення штаму Дельта в Україні. За його словами, вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті.

Джерело: Helsi