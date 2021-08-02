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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Майже 20 країн: куди можуть поїхати повністю вакциновані від Covid-19 українці

вакцинація

В Україні триває п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. Це останній етап у національному плані імунізації населення, коли отримати щеплення можуть усі охочі.

В інформаційній системі для пацієнтів Helsi повідомили, що станом на 2 серпня українці, які отримали два щеплення від коронавірусу, можуть відвідати 20 країн Європейського Союзу за наявності міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Під час в’їзду у країну необхідно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою. Усі повністю вакциновані препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Spikevax від Moderna або ж AstraZeneca можуть потрапити до таких країн:

  • Франція;
  • Іспанія;
  • Швеція;
  • Німеччина;
  • Фінляндія;
  • Італія;
  • Румунія;
  • Греція;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Хорватія;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Словаччина;
  • Швейцарія;
  • Молдова;
  • Туреччина;
  • Словенія;
  • Чорногорія;
  • Люксембург.

Якщо ж вакцинація була проведена CoronaVac, то громадяни України можуть подорожувати до усіх перелічених вище країн. Проте є виключення: Франція, Румунія, Литва, Латвія, Хорватія та Люксембург.

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Крім того, до Данії, Албанії та Нідерландів дозволяють в’їжджати без Covid-сертифікатів. Список країн, до яких можна подорожувати постійно розширюється.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу через поширення штаму Дельта в Україні. За його словами, вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті.

Джерело: Helsi

Фото: Depositphotos

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