В Україні триває п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. Це останній етап у національному плані імунізації населення, коли отримати щеплення можуть усі охочі.
В інформаційній системі для пацієнтів Helsi повідомили, що станом на 2 серпня українці, які отримали два щеплення від коронавірусу, можуть відвідати 20 країн Європейського Союзу за наявності міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
Під час в’їзду у країну необхідно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою. Усі повністю вакциновані препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Spikevax від Moderna або ж AstraZeneca можуть потрапити до таких країн:
- Франція;
- Іспанія;
- Швеція;
- Німеччина;
- Фінляндія;
- Італія;
- Румунія;
- Греція;
- Литва;
- Латвія;
- Хорватія;
- Боснія і Герцеговина;
- Словаччина;
- Швейцарія;
- Молдова;
- Туреччина;
- Словенія;
- Чорногорія;
- Люксембург.
Якщо ж вакцинація була проведена CoronaVac, то громадяни України можуть подорожувати до усіх перелічених вище країн. Проте є виключення: Франція, Румунія, Литва, Латвія, Хорватія та Люксембург.
Крім того, до Данії, Албанії та Нідерландів дозволяють в’їжджати без Covid-сертифікатів. Список країн, до яких можна подорожувати постійно розширюється.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу через поширення штаму Дельта в Україні. За його словами, вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті.
Джерело: Helsi