Залишився місяць до 1 вересня, і всіх хвилює, чи відкриються школи, чи буде продовжуватися карантин.

– Скоріше за все, школи відкриються, – сказав лікар Євген Комаровський у відео на своєму YuoTube-каналі.

Тому що є така авторитетна американська організація CDC – Центр з контролю і профілактики захворюваності, яка заявила: онлайн-навчання завдало такої серйозної шкоди учням та їхнім родинам, що потрібно зробити все, аби діти повернулися до шкіл. Навіть з урахуванням того, що у світі поширюється штам Дельта, а діти до 12 років не мають права на вакцинацію.

CDC випустила інструкцію для шкіл, у якій сказано, що школи повинні відкритися восени, навіть якщо вони не зможуть дотримуватися всіх заходів безпеки і стримування поширення вірусу. Однак CDC рекомендує місцевій владі самій ухвалювати остаточне рішення щодо відкриття шкіл із урахуванням усіх епідемічних факторів.

Експерти звертають увагу на наступне:

Повернення у школи дітей є пріоритетом.

Вакцинація – провідна стратегія охорони здоров’я. І її заохочення може допомогти школам повернутися до нормального навчання, до нормальних занять і дитячого спорту. Тому всі, кому не можна робити щеплення, а також всі люди старше двох років, повинні носити маски у приміщеннях і людних місцях, коли неможливе дистанціювання.

Дистанція між учнями в класі повинна бути близько 1 м. Але це не єдиний захід профілактики. Є величезна кількість шкіл, де ця відстань є недосяжною. Тому потрібно робити акцент на інші заходи: періодично проводити скринінгове тестування, щоб визначати реальний рівень захворюваності, скільки дітей хворіло безсимптомно, контролювати контактних тощо.

Миття рук, носіння маски, респіраторний етикет (кашляти і чхати в лікоть, а не в долоньку).

Діти з ознаками хвороби повинні залишатися вдома.

Потрібно відстежувати контакти і брати аналізи.

Важливе значення надається вентиляції приміщень.

-Вентиляція в школах – це те, що у нашій країні я називаю провітрюванням, – наголосив Євген Комаровський. – Я роблю акцент на цьому. Тому що вентиляція – це, за великим рахунком, ознака цивілізації. Це сучасна школа, де є припливно-витяжна система вентилювання повітря. Де на те, чим дихають діти, звертають увагу проектувальники.

Нам же ці американські рекомендації, радить Комаровський, потрібно привести у відповідність із нашими реаліями.

Вчителі мають бути вакциновані, і стати у цьому, як і в усьому іншому, прикладом для наслідування і авторитетом для дітей. Вони повинні бути пропагандистами вакцинації.

Дуже важливо всі заняття, які можна проводити на вулиці, проводити на свіжому повітрі.

Можна пропустити осінні канікули і продовжити навчання, а вдома пересидіти, коли почнуться морози.

У кожному класі мають бути термометр і гігрометр. Оптимальна температура в класі – 18-20 градусів, а вологість – від 40-60%.

Як тільки дзвенить дзвоник, потрібно вийти з класу і відкрити всі вікна.

Було б ідеально, якби у шкільних приміщеннях стояли датчики СО2. Вони б давали сигнал, коли потрібно вийти з приміщення і організувати провітрювання. І найголовніше, треба навчитися всім не боятися протягів. Тоді діти будуть здоровими.

Новий навчальний рік стане справжнім викликом для всіх. В Україні дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, 4 млн 200 тис., а дошкільнят – 1 млн 200 тис. У Міносвіти налаштовані оптимістично, і все ж чекають рекомендацій від МОЗ ближче до осені та готові до різних сценаріїв.

Джерело: Комаровський.