Британські науковці вважають, що у світі майже напевно з’явиться варіант коронавірусу, проти якого розроблені вакцини не будуть ефективними.

Про це йдеться в аналізі, опублікованому офіційною науково-консультативною групою уряду Великої Британії (SAGE).

Як заявляють дослідники, на їхню думку, повне викорінення коронавірусу малоймовірне. Водночас вони прогнозують появу все нових і нових мутацій.

Під час цього процесу антигенні варіації накопичуватимуться, надалі це може призвести до провалу розроблених нині вакцин.

Науковці рекомендують і далі всіма можливими способами боротися з вірусом, щоб скоротити його поширення і кількість можливих нових мутацій.

Крім того, вони вважають, що потрібно зосередити дослідження на нових вакцинах, які не лише дозволяють уникати госпіталізацій і захворювання, але також викликають високий і стійкий рівень імунітету слизових оболонок.

Це дослідження має теоретичний характер і не означає, що у світі вже з’явилися такі варіанти.

Водночас фахівці з усього світу закликають громадян активно вакцинуватися, адже імунізація і дотримання карантинних заходів – поки що найбільш ефективні способи боротьби з пандемією коронавірусу.

Джерело: GOV.UK, CNN