Британські науковці вважають, що у світі майже напевно з’явиться варіант коронавірусу, проти якого розроблені вакцини не будуть ефективними.
Про це йдеться в аналізі, опублікованому офіційною науково-консультативною групою уряду Великої Британії (SAGE).
Як заявляють дослідники, на їхню думку, повне викорінення коронавірусу малоймовірне. Водночас вони прогнозують появу все нових і нових мутацій.
Під час цього процесу антигенні варіації накопичуватимуться, надалі це може призвести до провалу розроблених нині вакцин.
Науковці рекомендують і далі всіма можливими способами боротися з вірусом, щоб скоротити його поширення і кількість можливих нових мутацій.
Крім того, вони вважають, що потрібно зосередити дослідження на нових вакцинах, які не лише дозволяють уникати госпіталізацій і захворювання, але також викликають високий і стійкий рівень імунітету слизових оболонок.
Це дослідження має теоретичний характер і не означає, що у світі вже з’явилися такі варіанти.
Водночас фахівці з усього світу закликають громадян активно вакцинуватися, адже імунізація і дотримання карантинних заходів – поки що найбільш ефективні способи боротьби з пандемією коронавірусу.