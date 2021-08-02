Новий спалах коронавірусу. Коли він можливий та що його може спровокувати

В Україні зберігається досить висока ймовірність сплеску коронавірусу, попри усі зусилля щодо запобігання його поширення.

Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

– Небезпека полягає у тому, що нині усі регіони України перебувають на мінімальному плато, маючи досить низький рівень захворюваності. Усі вони припинили демонструвати падіння захворюваності. Це є ґрунтом для того, щоб розпочався сплеск, – пояснив Юрій Ганиченко.

За прогнозами KSE, загальне погіршення епідситуації можливе в Україні уже у першій половині серпня.

До цього можуть призвести відкриття кордонів з європейськими країнами і масовий туризм.

Станом на 2 серпня 2021 року в Україні виявили 265 нових випадків коронавірусу. Поки що у країні добовий приріст хворих залишається досить низьким.

Однак, згідно з даними МОЗ, у деяких регіонах відзначається перевищення показників, зокрема в Івано-Франківській та Херсонській областях.

Попри це, поки усі регіони і населені пункти України перебувають у зеленій зоні карантину.