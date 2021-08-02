Поки що в Україні не планують запроваджувати додаткові карантинні заходи, однак такий варіант можливий через зміну загальної епідситуації у країні.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

– У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього ухвалювати ті чи інші рішення, – зазначив Ігор Кузін.

Водночас він не назвав конкретні приклади. Однак, за його словами, точно розглядатиметься часткове послаблення заходів для людей, які отримали щеплення від коронавірусу.

Під час засідання Кабміну 28 липня 2021 року очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив про карантинне правило для шкіл – за умови переходу регіону у жовту, помаранчеву і червону зону працюватимуть лише ті заклади, де щеплення від коронавірусу отримали 80% персоналу.

Також у країні переглянули правила перетину кордону України. Їх посилили через ризик поширення на території держави більш небезпечного індійського штаму коронавірусу (Дельта).