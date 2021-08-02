В Україні розпочався місячник вчасного виявлення вірусних гепатитів до Всесвітнього дня протидії цим захворюванням. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом серпня у восьми лабораторіях країн можна пройти тестування на вірусні гепатити за акційними цінами. Також зробити тест та дізнатися гепатит-статус можна в сімейного лікаря або в лікарні, яка уклала договір на амбулаторний пакет медичної допомоги із Національною службою здоров’я України.

У МОЗ зазначили, що понад 1,3 млн осіб хворіють на вірусний гепатит C, а також майже 600 тис. — на вірусний гепатит В. Більшість про свій діагноз не знає і через це отримує лікування. Проте гепатити – це не вирок, якщо лікування розпочато своєчасно.

Нині препарати забезпечують одужання від вірусного гепатиту C на 95%. Терапія триває від 12 до 24 тижнів і практично не викликає побічних реакцій. Водночас вірусний гепатит B вимагає пожиттєвого лікування, але якщо розпочати терапію вчасно, то розвиток хвороби можна стримати.

– Держава повністю забезпечує потребу в противірусних препаратах: нині у регіонах доступні майже 20 тис. курсів для лікування гепатиту С та приблизно 2 тис. — гепатиту В. Крім того, щорічно здійснюється замовлення життєво необхідних препаратів для лікування вірусних гепатитів коштом державного бюджету, – додали у МОЗ.

Згідно зі Стандартами надання медичної допомоги дорослим та дітям із вірусними гепатитами B та С, кожен українець має щонайменше раз у житті пройти обстеження на вірусні гепатити. Його слід повторювати регулярно, якщо є певні ризики: отримання стоматологічних та косметологічних послуг, де можливий контакт із кров’ю, нанесення татуювань та пірсингу тощо.

Виникнення вірусного гепатиту B можна запобігти завдяки вакцинації. Повний цикл складається з трьох щеплень. Імунізація для дітей в Україні з 2002 року – безкоштовна. Зазвичай щеплення дають ще у пологовому, але вакцинуватися можна і у дорослому віці.

Детальніше про вірусні гепатити, а саме їх симптоми, лікування та профілактику – читайте на Фактах ICTV.