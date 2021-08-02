Усі регіони України нині перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але у деяких областях один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. У Закарпатській області вже третій день показник динаміки госпіталізацій перевищує норму. Так, 1 серпня він становив 87,5%, а раніше складав 82,1-93,9%.

У Рівненській області також цей показник становить 61,5%, хоча 1 серпня він був у межах 5,3%. Водночас у Тернопільській області теж фіксують високий показник динаміки госпіталізацій. Він становить 90,9%.

Черкаська область не відповідає зеленій зоні, адже там динаміка госпіталізацій складає 60,0%. Щоб регіон відповідав цій зоні, динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на коронавірус повинна складати не більше ніж 50%.

Станом на 2 серпня в Україні зафіксували 265 нових випадків Covid-19. За час пандемії вірус забрав життя 52 955 українців, протягом доби –чотирьох громадян.

Водночас одужати вдалося загалом 2 187 170 особам, за день – 176. Детальніше статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.