В Україні можуть запровадити додаткові карантинні обмеження для громадян, які не отримали щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Нині в Україні анонсували такі заходи для вчителів (дозвіл на роботу школи у жовтій, помаранчевої або червоній зоні, якщо 80% колективу зробили укол).

– Аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель, – зазначив Михайло Радуцький.

Водночас, за його словами, вакцинація в Україні продовжує бути добровільною.

– Ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники, – додав він.

Наразі в Україні достатня кількість вакцин від коронавірусу для щеплення громадян. Тому кожен українець старше 18 років може отримати укол.

– Тому тепер кожен вирішує сам – дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу, – підсумував Михайло Радуцький.

На території країни триває імунізація колективів. Співробітники будь-якого підприємства чи компанії можуть звернутися до МОЗ та зробити щеплення.

Джерело: Михайло Радуцький