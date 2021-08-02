В Черкасах вперше лікарі вперше провели пересадку серця. Також спеціалісти міської лікарні швидкої медичної допомоги провели операцію з вилучення нирок та печінки від одного донора для їх подальшої трансплантації декільком пацієнтам.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Серце пересадили 59-річному пацієнту в Черкаському обласному кардіологічному центрі. А ще дві нирки пересадили в обласному онкологічному диспансері.

Печінку донора отримав 58-річний чоловік, який перебував у Національному інституті хірургії та трансплантології. Пацієнт вже декілька років знаходився в листі очікування.

Трансплантацію здійснили завдяки згоді родичів на пожертвування органів донора. Пацієнт переніс важку черепно-мозкову травму, яка призвела до смерті головного мозку і не залишила йому шансів на життя.

Нині стан пацієнтів стабільний, на них чекає реабілітація. Підбір пар донор – реципієнт здійснила Єдина державна система трансплантації (ЄДІСТ).

Операції виконали на кошти державного бюджету відповідно до пілотного проекту з фінансування трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Нещодавно в Україні вперше здійснено дві успішні трансплантації нирок від посмертного донора двом дітям одночасно. Серце пересадили дорослому пацієнтові.