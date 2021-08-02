Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 2 серпня 2021

У світі станом на 2 серпня зафіксували 199,1 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,2 млн людей. В Україні закликають вакцинуватися від Covid-19, адже кожного дня штам Дельта поширюється територією країни.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 2 серпня зафіксували 265 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли чотири людини. Побороти хворобу вдалося 176 пацієнтам.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (30), Тернопільській (30) та Вінницькій (21) областях.

Усі регіони України нині перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але у Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях перевищений рівень госпіталізацій з Covid-19.

Також в країні зберігається досить висока ймовірність сплеску коронавірусу, попри усі зусилля щодо запобігання його поширення. До збільшення кількості хворих може призвести відкриття кордонів з європейськими країнами і масовий туризм.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували в Індії (40 тис.), Ірані (32 тис.) та Індонезії (30 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили у Росії, Індонезії та Мексиці.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Великій Британії, Росії та Франції. Україна за кількістю випадків коронавірусу за добу у світі посідає 66 місце, а у Європі – 13.

Витік вірусу з лабораторії та карантин в Китаї: Covid-новини 2 серпня / 2 фотографии

Уряд Китаю посилює карантинні обмеження у низці міст, зокрема у Пекіні, на тлі зростання випадків коронавірусу через штам Дельта. 2 серпня у країні підтвердили 55 нових випадків хвороби.

На Олімпійських іграх-2020 в Токіо за останню добу виявили ще 17 нових випадків Covid-19. З початку змагань зареєстрували уже 281 випадок зараження коронавірусом.

У Норвегії заявили про перший випадок зараження штамом коронавірусу Лямбда. Вірус виявили протягом останніх чотирьох тижнів, однак подробиці інформації стосовно точної дати й часу – не уточнили.

У США опублікували звіт, у якому є твердження про докази щодо того, що коронавірус вийшов з лабораторії Уханьського інституту вірусології. Китай зі свого боку заперечує витік генетично модифікованого Covid-19 з цієї лабораторії.