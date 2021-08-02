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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

За добу в Україні виявили 265 випадків Covid-19

коронавірус

Станом на ранок 2 серпня 2021 року в Україні виявили 2 253 534 випадки коронавірусу, за добу – 265 нових хворих.

З-поміж них – 11 дітей та один медпрацівник.

За час пандемії вірус забрав життя 52 955 українців, протягом доби – чотирьох громадян.

Водночас одужати вдалося загалом 2 187 170 особам, за день – 176.

Протягом усього періоду поширення в Україні коронавірусу фахівці провели 11 404 184 ПЛР-тестування, за добу – 8 854.

Щодо регіонів, то за добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (30), Тернопільській (30) та Вінницькій (21) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 21 випадок;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 9 випадків;
  • Донецька область – 2 випадки;
  • Житомирська область – 12 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1 випадок;
  • Київська область – 5 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 6 випадків;
  • Львівська область – 12 випадків;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 30 випадків;
  • Полтавська область – 2 випадки;
  • Рівненська область – 4 випадки;
  • Сумська область – 3 випадки;
  • Тернопільська область – 30 випадків;
  • Харківська область – 17 випадків;
  • Херсонська область – 11 випадків;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 1 випадок;
  • Чернівецька область – 10 випадків;
  • Чернігівська область – 4 випадки.
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На 1 серпня 2021 року в Україні офіційно підтверджено 2 253 269 випадків коронавірусу, добовий приріст – 484 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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