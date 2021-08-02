Станом на ранок 2 серпня 2021 року в Україні виявили 2 253 534 випадки коронавірусу, за добу – 265 нових хворих.
З-поміж них – 11 дітей та один медпрацівник.
За час пандемії вірус забрав життя 52 955 українців, протягом доби – чотирьох громадян.
Водночас одужати вдалося загалом 2 187 170 особам, за день – 176.
Протягом усього періоду поширення в Україні коронавірусу фахівці провели 11 404 184 ПЛР-тестування, за добу – 8 854.
Щодо регіонів, то за добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (30), Тернопільській (30) та Вінницькій (21) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 21 випадок;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 9 випадків;
- Донецька область – 2 випадки;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Івано-Франківська область – 1 випадок;
- Київська область – 5 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 6 випадків;
- Львівська область – 12 випадків;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 30 випадків;
- Полтавська область – 2 випадки;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 3 випадки;
- Тернопільська область – 30 випадків;
- Харківська область – 17 випадків;
- Херсонська область – 11 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 1 випадок;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 4 випадки.
На 1 серпня 2021 року в Україні офіційно підтверджено 2 253 269 випадків коронавірусу, добовий приріст – 484 нових хворих.