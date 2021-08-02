Станом на ранок 2 серпня 2021 року в Україні виявили 2 253 534 випадки коронавірусу, за добу – 265 нових хворих.

З-поміж них – 11 дітей та один медпрацівник.

За час пандемії вірус забрав життя 52 955 українців, протягом доби – чотирьох громадян.

Водночас одужати вдалося загалом 2 187 170 особам, за день – 176.

Протягом усього періоду поширення в Україні коронавірусу фахівці провели 11 404 184 ПЛР-тестування, за добу – 8 854.

Щодо регіонів, то за добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (30), Тернопільській (30) та Вінницькій (21) областях.

Статистика:

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 9 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 1 випадок;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 6 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 30 випадків;

Харківська область – 17 випадків;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

На 1 серпня 2021 року в Україні офіційно підтверджено 2 253 269 випадків коронавірусу, добовий приріст – 484 нових хворих.