В Ужгороді лікарі провели надскладну операцію, яка врятувала вагітність жінки, що виношувала трьох малюків – двох дівчаток та одного хлопчика.

За інформацією лікаря Руслана Федька, на 22-му тижні вагітності навколоплідний міхур однієї дівчинки через нетримання шийки матки випав у піхву, а це загрожувало втратою всіх дітей.

– Перша дівчинка – 1 100 г – у головному передлежанні, хлопчик – 1 000 г – перебував у поперечному положенні, народжений за ніжки, у цілому навколоплідному міхурові, друга дівчинка – 1 000 г – у поперечному положенні, теж народжена у цілому навколоплідному міхурові, – зазначає Руслан Федько.

Лікарі провели операцію та заправили навколоплідному міхур у матку і наклали мерсиленовий шов на шийку матки, тобто зашили її.

– До нас в Україні такий серкляж відчаю (так його називають американці, і він у них доданий до національних протоколів) на трійні ще не робив ніхто, – додав лікар.

Жінці вдалося доносити дітей ще сім тижнів.

Пологи пройшли природнім шляхом.

Наразі малюки перебувають у відділенні інтенсивної терапії, про ускладнення стану їхнього здоров’я чи здоров’я породіллі не повідомляється.

Джерело: 0312.ua