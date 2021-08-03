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Людмила Грубник |

98% госпіталізованих – без Covid-уколу: британці вивчать вплив щеплення на вагітних

98% госпіталізованих – без Covid-уколу: британці вивчать вплив щеплення на вагітних

Вагітні жінки важче переносять коронавірус, і 98% з тих, хто потрапляє до лікарні, не вакциновані від хвороби. Через це у Великій Британії хочуть провести дослідження і вивчити оптимальний інтервал імунізації майбутніх мам.

Фахівці вже зібрали інформацію про те, що вакцинація рекомендована для вагітних. Їм можна використовувати речовини від Pfizer/BioNTech і Moderna.

У Великій Британії укол отримали майже 52 тис. вагітних жінок. Водночас не було повідомлень про проблеми безпеки.

Крім того, жодна вагітна жінка, що отримала обидві дози вакцини, не була госпіталізована з коронавірусом. Лише три потрапили до лікарні після першої дози.

Через це у країні хочуть детальніше вивчити вплив вакцинації на організм жінок і визначити оптимальний термін ревакцинації. Дослідження проведуть фахівці Лондонського університету Святого Георгія. Науковці розпочнуть роботу 3 серпня 2021 року.

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У низці країн світу вагітних жінок вакцинують від коронавірусу. МОЗ України також видало дозвіл робити щеплення майбутнім мамам.

Джерело: GOV.UK

Фото: Pixabay

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