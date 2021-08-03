Алергічна реакція виникає на різні речовини: пилок, пил, дим, на кліщів, що живуть у подушках. А чи буває алергія на комарів? Адже це найпоширеніша комаха, що кусає людей протягом всього літа. На це питання відповідає лікар-алерголог Анастасія Левченко.

– У слині комарів містяться ферменти, що викликають почервоніння, свербіж, набряк, але це все виникає не внаслідок алергічної реакції, а через дію цих компонентів, – пояснює лікар.

Та є такі люди, які рідко, але мають алергічну реакцію на ці компоненти. У місці укусу комара завжди виникають невеликий набряк, почервоніння, свербіж, що згодом проходять.

Якщо прояви тримаються більше ніж 3-4 дні, а місце укусу роздувається, свербіж не можна витримати, додається слабкість, підвищується температура, то можна говорити, що це алергічна реакція. Таке буває в алергіків.

У такому разі потрібно прийняти ліки від алергії.

На щастя, реакції на укус комарів, що загрожує життю, не спостерігається. У дітей укуси більш виражені через особливість кровоносних судин. Тому в них алергічна реакція, або реакція, схожа на алергію, виникає частіше.

Від алергії страждає дуже багато людей: від малюків до людей похилого віку. Щойно виникає алергія, відразу ж починають шукати алерген. А їх же тисячі: пилок, пух, запахи, коти і собаки, папуги. Як визначити, що ж викликає алергічну реакцію, і чи можна позбутися сезонної алергії в домашніх умовах, читайте на Фактах ICTV.