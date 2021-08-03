Алергічна реакція влітку найчастіше виникає на цвітіння злакових трав та бур’яни. Найпоширеніший алерген в Україні – це амброзія та грибки.

Страждають люди також від реакції на укуси комах. Харчова алергія частіше виникає на морепродукти, рибу. А все тому, що ними ми ласуємо зазвичай у відпустці: на морі або за кордоном.

Що робити, якщо алергія розпочалася у відпустці.

– Якщо контролювати алергію протягом року, то це убезпечить вас від сюрпризів у відпустці, – говорить лікар. – Алергікам, та не тільки їм, потрібно мати з собою в аптечці протигістамінні препарати другого покоління. Вони безпечніші та ефективніші.

Лікар радить: препарати перед відпусткою краще підбирати з сімейним лікарем, терапевтом або алергологом. Тоді буде менше шансів отримати неприємний сюрприз далеко від дому.

– У відпустці також потрібно бути обережними з новою їжею, – говорить Анастасія Левченко. – Я не раджу жорстко себе обмежувати, але не варто їсти в один день делікатесні та екзотичні продукти. Можна ласувати полуницею, шоколадом і всім, чого бажаєте, але невеликим порціями.

Якщо в анамнезі коли-небудь були набряк Квінке, анафілактичний шок або гострі харчові алергії, то лікар радить своїм пацієнтам і всім іншим теж мати адреналінову ручку (автоін’єктор), щоб за необхідності швидко ввести ліки.

Майже кожен п’ятий українець має схильність до алергії на амброзію. У найближчі 20 років кількість таких людей може подвоїтися. Це пов’язано зі зміною клімату, адже стає спекотніше, а такі умови сприяють розростанню цієї рослини.