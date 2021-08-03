На Чернігівщині 2-річна дитина померла від опіків шкіри

На Чернігівщині внаслідок сильних опіків окропом померла 2-річна дівчинка. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Про інцидент працівники поліції дізналися 2 серпня, вони отримати інформацію від медиків. Спеціалісти повідомили про смерть дитини з села Григорівка Бахмацької міської громади.

Дитина випадково зачепила і перевернула відро з окропом на себе та зазнала опіків ще 19 липня. Але батьки довго не зверталися по допомогу до лікарів.

За словами речниці поліції області Наталії Слабеняк, родина не перебувала на обліку соціальних служб. Нині з’ясовуються всі обставини.

Зараз правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Батьки не звернулися до лікарів: на Чернігівщині від опіків померла 2-річна дівчинка / 2 фотографии

В Україні щороку близько 10 тис. дітей потрапляють до лікарень з опіками. З них 25-40 гине внаслідок опіків. За частотою опікові травми займають друге місце серед дитячого травматизму, проте за важкістю клінічного перебігу, складністю лікування, вартістю та наслідками – є одними із найскладніших.

Перша допомога і разі опіків

Перша допомога в разі опіків має бути правильною та своєчасною, щоб уникнути проблем зі здоров’ям у майбутньому.

В разі опіку окропом важливо припинити контакт із рідиною. Далі потрібно охолодити рану, тримати близько 15 хв, або й більше під проточною водою. Якщо немає можливості, поливати рану. Потерпілому дати багато води, за необхідності – знеболювальне. Потім викликати швидку.

Детальніше про першу допомогу в разі опіків – читайте на Фактах ICTV.