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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Хлопчиків більше, ніж дівчаток: науковці озвучили демографічний прогноз на 10 років

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Науковці прогнозують, що у найближчі 10 років у світі народжуватиметься більше хлопчиків, ніж дівчаток.

Це пов’язано з тим, що нині існує тенденція надання переваги потомству чоловічої статі. Крім того, кількість абортів за статевою ознакою зростає протягом останніх 40 років у країнах Південно-Східної Європи, у Південній та Східній Азії.

Науковці прогнозують, що невдовзі фіксуватиметься надлишок молодих чоловіків. А це загрожує почастішанням випадків антигромадської поведінки та насильства.

Такі висновки міжнародна група дослідників зробила після аналізу даних про понад 3 млрд народжень за останні 50 років. Вони зосередили свою увагу на країнах, де співвідношення чоловіків і жінок збільшилося з 1970 року, і на тих державах, де це співвідношення могло збільшитися через соціальні або культурні тенденції.

Як наслідок – науковці змоделювали два сценарії.

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У першому сценарії – до 2030 року в країнах спостерігатиметься нестача кількості народжених дівчаток на 4,7 млн, у другому – це число зросло до понад 22 млн у всьому світі до 2100 року.

ООН визначає практику вибору статі як негативну, яка може перешкодити розвитку людства.

Джерело: AFP

Фото: Depositphotos

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