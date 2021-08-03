– Більшість дітей, що залишилися, не знають, хто їхні батьки. В обох випадках ситуація погіршила сімейні відносини, – сказав адвокат постраждалої сторони Петер Кронін.

За цією справою стежили люди у всьому світі. Наразі у судовому процесі беруть участь 226 осіб. 100 з цих жертв – діти, які були зачаті, коли їхні батьки зверталися за допомогою до Барвіна. Згідно із генетичними дослідженнями, 17 з цих дітей, відомих як немовлята Барвіна, були зачаті з використанням власної сперми лікаря.

Лікар також у десятках випадків використовував некоректну сперму, внаслідок чого діти не знали, хто їхні біологічні батьки, а колишні пацієнти не знали, чи використовувалася їхня сперма для зачаття інших дітей.

Судовий позов – перший у своєму роді за участю лікаря з фертильності, який використовував власну сперму для запліднення пацієнтів, які нічого не підозрювали.

Частина врегулювання конфлікту включає створення приватного банку ДНК для колишніх пацієнтів Барвіна, щоб потенційно визначити, чи є збіги ДНК із іншими, та встановити зв’язки.

Колись лікар Барвін був шанованою людиною і навіть нагороджений орденом Канади. Однак у 2019 році Коледж лікарів та хірургів Онтаріо відкликав його ліцензію, оштрафував на 10 тис. доларів та оголосив догану, заявивши, що його дії залишать пляму на професії, а сім’ї переживатимуть наслідки його огидних дій нескінченно довго.

Втім, дисциплінарний коледж критикували за те, що він не відкликав його ліцензію на кілька десятиліть раніше, коли були подані перші скарги.

Ребекка Діксон дізналася, що доктор Норман Барвін був її генетичним батьком, після тестування ДНК. Було розпочате розслідування. Але лише після того, як 31-річна Діксон і її батьки Давіна та Даніель зустрілися із адвокатами, щоб розпочати судовий процес у 2016 році, почалося розуміння масштабів дій Барвіна.

Діксони стали пацієнтами Барвіна у 1989 році. Коли рік потому народилася Ребекка, вони вважали, що вона була зачата із використанням сперми свого батька.

Але коли у Ребекки, яка фізично не була схожою на своїх батьків, у молодому віці розвинулася целіакія – стан, якого не мав ніхто у її родині, Діксони почали ставити запитання. Врешті-решт вони стали представниками позивачів у груповому позові.

Інша жінка з Оттави, Кет Палмер, батьки якої також були пацієнтами Барвіна, переконала його провести ДНК-тест. Цей тест довів, що він був біологічним батьком Палмер. Однак її батьки вважали, що був використаний невідомий донор сперми.

– Навряд чи ми коли-небудь зможемо залишити це в минулому, – сказала Ребекка Діксон. – Але завершення юридичного процесу дозволить людям хоча б трохи змиритися з ситуацією.

Лікар, якому наразі 82 роки, відхиляє будь-які звинувачення та заперечує всі вимоги, викладені у позові.

Джерело: Ottawa-Citizen.